Podnošenje elektronskih zahtjeva za studentske kredite do 3. novembra

Podgorica, (MINA) – Studenti do 3. novembra mogu podnijeti elektronski zahtjev za studentske kredite, saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Oni su objasnili da je servis dostupan na sajtu Ministarstva javne uprave www.eUprava.me.

Iz Ministarstva su naveli da je servis umjesto 1. septembra počeo da radi u petak i dodali da se rok za podnošenje elektronskih zahtjeva produžava.

“Tako da će studenti umjesto do 17. oktobra moći da se prijave do 3. novembra. Zahtjev se ne može podnijeti poslije ovog roka”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da studenti koji žele da apliciraju za studentski kredit imaju obavezu podnošenja elekronskog zahtjeva.

Oni su pojasnili da studenti koji studiraju u Crnoj Gori, u ovoj fazi konkursa, nemaju obavezu dostavljanja dodatne dokumentacije.

“Studenti crnogorski državljani koji studiraju van Crne Gore, pored podnešenog elektronskog zahtjeva, imaju obavezu dostavljanja i dodatne dokumentacije u skladu sa konkursom za dodjelu studentskih kredita objavljenom na sajtu Ministarstva prosvjete www.gov.me/mps 22. jula”, kaže se u saopštenju.

U okviru Konkursa, kako se navodi, objavljeno je i Uputstvo za podnošenje elektronskog zahtjeva.

