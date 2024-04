Perović puštena da se brani sa slobode

Podgorica, (MINA) – Direktorica Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) Jelena Perović puštena je da se brani sa slobode, nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda Suzane Mugoše.

Savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković kazala je Pobjedi da je Perović oduzet pasoš, zabranjeno da napušta stan i da se sastaje sa određenim osobama.

“Odbijen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da joj se odredi pritvor. Prema Perović su određene mjere nadzora zabrane napuštanja stana, zabrana pristupa i sastajanja sa određenim licima i oduzimanje putne isprave”, kazala je ona Raković.

Perović je u srijedu uhapšena zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj, a juče je privedena na saslušanje kod specijalne tužiteljke Maje Janković koja joj je odredila zadržavanje do 72 sata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS