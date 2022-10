Odmah zaustaviti teror kojem je izložen ukrajinski narod

Podgorica, (MINA) – Teror kojem je izložen ukrajinski narod mora biti zaustavljen odmah, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Najmanje osam civila je ubijeno, a 24 su ranjena u jutrošnjim raketnim napadima na Kijev.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ najsnažnije osudio masivne raketne napade Rusije na ukrajinske gradove, uključujući “jutrošnje brutalno ciljane napade na Kijev”.

“Teror kojem je izložen ukrajinski narod mora biti zaustavljen odmah. Crna Gora je uz Ukrajinu”, poručio je Đukanović.

