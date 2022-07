Od otvaranja auto-puta devet prekršajnih prijava

Podgorica, (MINA) – Ponašanje vozača na autoputu je uglavnom na zadovoljavajućem nivou, a policija je, od njegovog otvaranja, podnijela devet prekršajnih prijava i izdala 54 prekršajna naloga.

Iz Uprave policije su agenciji MINA kazali da od 14. do 19. jula nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda na auto-putu.

“U izvještajnom periodu službenici Grupe policije za bezbjednost saobraćaja podnijeli su devet prekršajnih prijava i 54 prekršajna naloga”, rekli su iz policije.

Kako su naveli, ponašanje vozača je na zadovoljavajućem nivou, s tim što manji dio učesnika u saobraćaju nedovoljno poznaje pravila koja važe za auto-put, ili ih poznaju, ali ih se ne pridržavaju.

Iz policije su kazali da se najčešće registrovani prekršaji odnose na prekoračenja brzine kretanja, i to kod uglavnom mladih vozača, kao i na kretanje vozila zaustavnom trakom i zaustavljanje u tunelima, na mostovima i drugim mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Oni su apelovali na sve vozače koji učestvuju u saobraćaju na auto-putu da poštuju saobraćajne propise i da na taj način doprinesu, kako svojoj, tako i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.

“Skrećemo pažnju učesnicima u saobraćaju na auto-putu da vode računa o načinu korišćenja saobraćajnih traka i upozoravamo ih da ne koriste zaustavnu saobraćajnu traku i da se ne zaustavljaju na mjestima gdje je to zabranjeno”, rekli su iz policije.

