Nurković izabran za potpredsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković izabran je večeras, glasovima parlamentarne većine, za potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Nurković je izabran jednoglasno, tajnim glasanjem kojem nijesu prisustvovali poslanici opozicije.

Poslanici su ranije danas, većinom glasova, usvojili izmjene Poslovnika Skupštine prema kojima najviše dva potpredsjednika parlamenta mogu biti iz manjinskih partija.

Predlog izmjena Poslovnika Skupštine podnijela je grupa poslanika parlamentarne većine.

Glasovima 47 poslanika usvojen je i Predlog izmjene odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine.

U nastavku prve vanredne sjednice zakazane za danas, kasno večeras je završena rasprava o izmjenama Opšteg zakona o vaspitanju i obrazovanju kojima je, između ostalog, predviđeno da ministar prosvjete bira i razrješava direktore obrazovnih ustanova.

Poslanici će se, kako je saopšteno, o tom aktu izjasniti naknadno.

Večeras je usvojen i dnevni red druge vanredne sjednice koja je takođe trebalo da bude održana danas, a koja će biti nastavljena sjutra u 11 sati.

Poslanici će sjutra raspravljati o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima, a na dnevnom redu su i predlozi o izmjenama i dopunama zakona zakona o državnoj imovini, o koncesijama i o energetici, kao i Predlog zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.

