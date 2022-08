Njemačka državljanka poginula na Durmitoru

Podgorica, (MINA) – Njemačka državljanka M.R.M. (30) poginula je danas prilikom planinarenja na Durmitoru, potvrđeno je agenciji MINA iz OKC-a Uprave policije.

Zoran Vojinović iz Gorske službe spasavanja Žabljaka je kazao da se nesreća dogodila oko 13 sati i 30 minuta u reonu Bobotovog kuka.

“Dalje aktivnosti je preuzela Vojska Crne Gore, helikopterom, budući da je, prema prvim informacijama njemačka državljanka davala znake života, a nama kao gorskoj službi bi trebalo dosta vremena do nje”, naveo je Vojinović.

Njemačka državljanka je helikopterom prebačena u Klinički centar Crne Gore, gdje je konstantovana smrt.

