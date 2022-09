Nikolić: Mandić posljednji koji može da priča o stranom miješanju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je posljednja osoba koja može da priča o stranom miješanju u unutrašnje poslove države jer je sav svoj kapital stavio u funkciju tuđih interesa, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Mandić je ranije danas rekao da Crna Gora želi da donosi odluke o sebi “i ne želimo više niko da nam se miješa u naše unutrašnje poslove“.

Kako je rekao poslanik DPS-a Miloš Nikolić, Mandićeva izjava mora izazvati podsmijeh.

“Današnja izjava Mandića, u kojoj četnički vojvoda koji predstavlja sinonim potčinjenog sluganstva i decenijskog služenja tuđim interesima, teatralno izjavi da “ne žele da se iko miješa u unutrašnje poslove Crne Gore” mora izazvati iskren i srdačan podsmijeh”, kazao je Nikolić.

Nikolić je naveo da Mandić, koji se otvoreno ponosi činjenicom da je samo “eksponent rusko-srpske politike u Crnoj Gori”, namjerava da iskrenim spoljnopolitičkim partnerima države drži slovo o umiješanosti u unutrašnja pitanja suverenih država.

To, kako je dodao Nikolić, saopštava isti onaj koji je sve incidente koje je pravio kako bi zapalio čitavu Crnu Goru, činio po uputstvu svojih inostranih nalogodavaca.

“Od nasilnih demonstracija protiv priznanja Kosova 2008, šator protesta 2015. koji su eskalirali u pokušaj upada u Skupštinu, preko optužbe da je učestvovao u pokušaju državnog udara u organizaciji ruskih obavještajaca, do redovnih letova avionima Vlade Srbije kojima je odlazio po mišljenje u Beograd”, naveo je Nikolić.

Taj Mandićev, kako je rekao, minuli rad konačno je i nagrađen čuvenom “Vulinovom sabljom” i ordenom.

“Zato je Mandić posljednja osoba koja može da priča o “miješanju sa strane” budući da je sav svoj kapital, politički i onaj drugi, stekao baš tako što je sebe i svoju stranku stavio u funkciju tuđih interesa”, ocijenio je Nikolić.

On je rekao da ostaje da se vidi da li se radi samo o služenju interesima drugih država ili i kriminalnim klanovima, kako sugerišu transkripti sa Skaj/Sky/ aplikacije, dodajući da će o tome odgovor dati nadležno tužilaštvo.

