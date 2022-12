Nije izabran vrhovni državni tužilac

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nije danas izabrala vrhovnog državnog tužioca (VDT) jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku poslanika.

Kandidati su bili advokat Aleksandar Kovačević i sudija Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša, koje je za tu funkciju predložio Tužilački savjet.

Glasala su 43 poslanika, a 41 listić je bio nevažeći.

Kovačević nije dobio ni jedan glas poslanika, a Mugoša je dobila dva.

Vršiteljka dužnosti VDT-a od februara ove godine, na osnovu odluke Tužilačkog savjeta, je Maja Jovanović.

