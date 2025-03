Nekoliko desetina mrtvih u požaru u Sjevernoj Makedoniji

Skoplje, (MINA) – Nekoliko desetina ljudi stradalo je u požaru koji sinoć izbio u diskoteci u gradu Kočani, u Sjevernoj Makedoniji, prenijeli su makedonski mediji.

Agencija MIA je, pozivajući se na nezvanične informacije iz Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije, objavila je da je stradalo najmanje 50 ljudi.

Sloboden pečat piše da je požar izbio u diskoteci “Puls” i da je bilo prisutno oko 1,5 hiljada gostiju, uglavnom mladih osoba.

Direktorka bolnice u Kočanima, Kristina Serafimova, izjavila je za Sloboden pečat da ima poginulih, ali da joj je javni tužilac zabranio da saopšti tačan broj.

“Od povrijeđenih, oko 60 pacijenata je prebačeno u bolnicu u Štip, dok je kod nas zadržano 30”, rekla je Serafimova.

Ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Panče Toškovski nalazi se u Kočanima, a premijer te države Hristijan Mickoski je na putu ka mjestu nesreće.

