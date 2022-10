Milošević pušten nakon saslušanja

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Rade Milošević pušten je nakon šestočasovnog zadržavanja u policiji, ali su inspektori Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) od njega oduzeli telefon.

Milošević je saslušan zbog sumnje da je bio u organizovanom lancu koji je švercovao dio cigareta zaplijenih ljetos u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar.

Kako prenosi portal Vijesti, Milošević je sinoć pojašnjavao kako je u UPC tekao postupak čuvanja i spaljivanja oduzetih cigareta iz Slobodne zone Luke Bar, ali nije imao objašnjenje gdje su i kako nestali paketi vrijedni gotovo milion EUR.

Policija je sinoć kasno u Nikšiću i Podgorici privela i nekoliko članova Komisije za spaljivanje cigareta UPC, ali i dvoje zaposlenih u Zetatransu, koji su bili zaduženi za čuvanje oduzetih cigareta.

Policijski službenici su, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), od svih uzeli izjave, a prikupljaju se drugi materijalni dokazi kako bi tužilac odlučio protiv koga će se sve biti zvanično pokrenut krivični postupak i za koje krivično djelo.

SDT vjeruje da u pećima nije spaljen broj paketa, kako je objavljeno u dokumentima UPC, već da je dio oduzetih paketa završio u krijumčarskom lancu.

