Milatović: Za pet godina možemo biti članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora u narednih pet godina može postati punopravna članica Evropske unije (EU), ocijenio je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da očekuje da naredna Vlada bude snažno evropski orjentisana.

Milatović se danas u Briselu, tokom prve zvanične posjete inostranstvu od stupanja na dužnost, sastao sa visokim predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Žozepom Boreljom i komesarom za proširenje i susjedstvo Oliverom Varheljijem.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je nakon sastanaka kazao da je njegova posjeta Briselu još jedan korak naprijed ka viziji Crne Gore kao punopravne članice EU u njegovom petogodišnjem mandatu.

“Mislim da su i poruke sa sastanaka bile upravo na tom fonu, zaista ohrabrujuće, podržavaju i pozdravljaju sve reformske planove koje Crna Gora ima u narednom periodu koji se prije svega tiču reforme pravosuđa i unapređenja životnog standarda”, kazao je Milatović.

On je rekao da ohrabruje ono što je čuo na oba sastanka.

“Mislim da postoji dobar prostor da Crna Gora, dodatno ubrzavajući svoj evropski put, suštinski ispuni ovaj svoj strateški cilj i postane punopravna članica EU”, rekao je Milatović.

On je kazao da je iskoristio sastanke, posebno sa Varheljijem, da dodatno traži finansijsku podršku u kontekstu reformskih procesa koji čekaju Crnu Goru, a pogotovo podršku za izgradnju infrastrukture.

Milatović je rekao da očekuje da naredna Vlada, koja će biti formirana nakon parlamentarnih izbora, bude snažno evropski orjentisana, bez ikakvih “krivina”.

“Očekujemo i ja i građani Crne Gore, i naravno naši evropski partneri, da Vlada “zasuče rukave” i da uradi sve što se od nje i očekuje”, dodao je Milatović.

On je kazao da je partnere u Briselu informisao i o unutrašnjem dijalogu koji je započeo u kontekstu postizanja snažnog društvenog konsenzusa oko važnih pitanja.

“U tom smislu su dobijene sve pohvale i očekujem da sve ovo rezultira i nekim praktičnim, dobrim koracima do kraja ove godine kada će Crna Gora konačno dobiti dobar izvještaj o napretku”, rekao je Milatović.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da očekuje da će Crna Gora postati članica EU do kraja njegovog mandata.

“To zavisi od svih nas. Nakon podrške koju sam kao predsjednik dobio od građana Crne Gore na osnovu promovisanja ideje i evropskih vrijednosti, očekujem da će i Vlada biti suštinski i značajno proevropska, i imaće zadatak da što prije uradi sve ono što se od nje očekuje”, naveo je Milatović.

On je poručio da će kao predsjednik doprinijeti kako bi se procesi u društvu odvijali na evropskom fonu.

“Na osnovu svega toga, mogu sa optimizmom da kažem da će Crna Gora postati punopravna članica EU u narednom petogodišnjem mandate”, rekao je Milatović.

Na pitanje da li će se Crna Gora pridružiti grupi zemalja koje će podržati formiranje specijalnog suda koji bi se bavio zločinima u Ukrajini nakon ruske agresije, Milatović je kazao da sa evropskim zvaničnima nije razgovarao na tu temu.

“Partnerima u Briselu sam prenio apsolutnu posvećenost Crne Gore spoljnoj politici EU. Mislim da će se u narednom period kredibilitet naše spoljne politike i diplomatske mreže dodatno poboljšati i povećati”, rekao je Milatović.

