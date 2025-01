Milatović u Varšavi sa Dudom i Tuskom

Varšava, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će u Varšavi razgovarati sa predsjednikom Poljske Andžejem Dudom i premijerom Donaldom Tuskom.

Milatović je u ponedjeljak sa brojnim svjetskim liderima prisustvovao obilježavanju 80. godišnjice oslobođenja nacističkog koncentracionog logora Aušvic.

Crnogorski predsjednik je kazao da je logor Aušvic najupečatljiviji primjer pomračenja ljudskosti, ali i opomena sadašnjim i svim budućim generacijama da njegovanje univerzalnih vrijednosti mira i tolerancije nema alternativu.

On je ocijenio da je važno da, kao predsjednik zemlje koja je među prvima u Evropi prozrela pogubnost fašizma i nacizma i digla ustanak protiv onih koji su htjeli da je porobe, pošalje poruku da antifašizam predstavlja jednu od najvažnijih vrijednosnih vertikala Crne Gore.

Najavljeno je da će Milatović danas održati predavanje na Koledžu Evrope gdje će sa studentima razgovarati o evropskom putu Crne Gore.

