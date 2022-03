Milatović: Očigledno da formiranje nove vlade ne ide dobro

Podgorica, (MINA) – Izbori su najbolje rješenje krize u Crnoj Gori, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović dodajući da je očigledno da formiranje nove vlade ne ide dobro.

On je rekao da su pregovori, u vezi sa novom vladom, u završnoj fazi otkad je srušena Vlada Zdravka Krivokapića.

“A to je bilo prije skoro dva mjeseca. Očigledno je da formiranje nove vlade ne ide dobro. Najlakše je bilo srušiti ovu”, kazao je Milatović u izjavi Tanjugu.

Prema njegovim riječima, vjerovatno je da vladu “ne mogu da sastave na način na koji su planirali”.

“Meni sa strane izgleda kao da je neko imao plan da sruši postojeću Vladu, bez detaljno razrađenog plana o sastavljanju nove”, naveo je Milatović.

On je ocijenio da to nije dobro, pogotovo u kontekstu raznih kriza koje pogađaju građane.

“Mi smo država koja je snažno oslonjena na turizam i usluge, još uvijek nijesmo u potpunosti izašli iz kovid krize, ulazimo u novu koja dolazi zbog rata u Ukrajini. Dodatna neizvjesnost je rast cijena hrane i nije dobro da nemate političko rješenje” smatra Milatović.

On je rekao da manjinska vlada ne bi bila održivo dugoročno rješenje.

“Suštinski, najbolje rješenje je da se mandat vrati građanima i da se u novom sazivu Skupštine izabere nova vlada”, kazao je Milatović.

On je naveo da su u ovom trenutku izvjesniji novi parlamentarni izbori, dodajući da “kako vrijeme prolazi, vjerovatnoća tom scenariju raste”.

Prema riječima Milatovića, mnogi u Crnoj Gori, koji dolaze iz oblasti ustavnog prava, smatraju da bi manjinska vlada bila neustavna.

“Način na koji je potpredsjednik Vlade dobio mandat od predsjednika države, bez potpisa uz nedovoljno adekvatne konsultacije – sve su to minusi u ustavnom smislu za sastavljanje manjinske vlade”, kazao je Milatović.

On je ponovio da bi najčistije rješenje, u ustvanom, pravnom i ekonomskom smislu, bili vanredni parlamentarni izbori i dodao da bi ih trebalo održati zajedno sa lokalnim izborima u junu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS