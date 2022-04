Milatović: Crna Gora će primijeniti sankcije protiv Rusije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će implementirati sve što je preuzela kao međunarodnu obavezu, u pogledu sankcija Evropske unije (EU) protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

On, u intervjuu za Glas Amerike, nije mogao precizno da odgovori na pitanje da li se to odnosi i na luksuzne jahte koje se nalaze ili će se nalaziti u crnogorskim teritorijalnim vodama.

Milatović je rekao da bi Vladu, državne organe i uprave trebalo ostaviti da rade svoj posao.

Milatović i ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić prisutvuju proljećnjom zasijedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Vašingtonu, koje se održava u sjenci ruskog rata u Ukrajini.

Na pitanje šta je konkretno Ministarstvo ekonomskog razvoja preduzelo da se sprovedu usvojene sanckije protiv Rusije, Milatović je kazao da se Vlada prije par nedjelja u formalnom smislu pridružila sankcijama koje je EU uspostavila nakon invazije Rusije na Ukrajinu.

“To su sankcije koje se tiču zabrane trgovine određenim robama pokrijeklom iz regiona Donbas u Ukrajini, zamrzavanje određene imovine ruskih državljana koji su pod sankcijama”, rekao je Milatović.

Milatović je istakao da je sasvim sigurno da svaki od resora, a prije svega ministarstva finansija, kapitalnih investicija, ekonomskog razvoja, spoljnih i unutrašnjih poslova, ima svoj udio u tom poslu, prije svega kroz uprave.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je dobilo jedan zadatak da prije svega u komunikaciji sa Agencijom za investicije i sa Poreskom upravom, odnosno Upravom za prihode i carine, dodatno stavi akcenat na dodatnu implementaciju ovih mjera koje se odnose na međunarodnu trgovinu, prije svega ovih roba koje dolaze iz tog dijela Donbasa”, pojasnio je Milatović.

On je ocijenio da je to poprilično zanemarljivo kada je u pitanju Crna Gora.

“U narednom periodu će sastanci koordinacionog tijela za implementaciju biti redovniji. Naši organi trenutno koordiniraju kako sve to implementirati”, dodao je Milatović.

Ono što je dobro, prema njegovim riječima, jeste što su pokazali kredibilnost partnera i da je Vlada usvojila sankcije koje je već usvojila EU.

“U tom smislu se pridružujemo. Ja sam tužan zbog svega što se trenutno dešava u Ukrajini. To je, kao što i sami znate, jedan veliki humanitarni problem i kriza je ogromna”, istakao je Milatović.

Upitan da li će se u Crnoj Gori plijeniti imovina sankcionisanih ruskih oligarha, po ugledu na EU, Milatović je naveo da će implementacija onoga što je usvojeno na vladi narednih dana biti u potpunosti uspostavljena.

“Ono što je odlučeno, sve ono što je u tom kontekstu preuzeto kao jedna međunarodna obaveza kada je riječ o Crnoj Gori, ono što je usvojila EU, to će tako biti implementirano”, rekao je Milatović.

Milatović je kazao da se ovih dana intenziviraju određene završne radnje kada je u pitanju formiranje nove vlade.

“Ja sam više puta rekao da ne mislim da je to dobar način izlaska iz određene političke krize u kojoj trenutno funkcioniše crnogorsko društvo”, istakao je Milatović.

On je podjsetio da je govorio da ona po karakteru nije dobro rejšenje i da je to nedemokratsko rješenje, rješenje nedovoljno potkovano znanjem.

“Da će toj vladi takođe trebati jako puno vremena da se konsoliduje, i da ćemo izgubiti kao društvo jedan period, a vrlo brzo ćemo vjerovatno ići na izbore”, ocijenio je Milatović.

On je pojasnio da manjinsku vladu nedemokratskom čini to što ona kao takva ne reflektuje izbornu volju građana iz 30. avgusta 2020. godine.

“Sigurno je da bi demokratskija bila kao posljedica novih izbora. Što se tiče Ustava, on nije pitanje većine, već je suštinski tu da bi manjinu branio od neke većine ili kvazi većine”, dodao je Milatović.

Upitan da li ćete bi biti kandidat za gradonačelnika Podgorice, Milatović je kazao da je sasvim sigurno da Spajić i on misle sve najbolje o Podgorici i da bi u narednom periodu to trebalo više da se formalizuje.

