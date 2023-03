MCP poziva građane da glasaju na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Mitropolija Crnogorsko primorska (MCP) pozvala je sve vjernike u Crnoj Gori, da glasaju na predsjedničkim izborima i poručila da niko od učesnika, pojedinačno ili partijski, ne može imati osnova ni ekskluzivnog prava da se poziva na podršku Crkve.

Iz MPC su pozvali vjerujuće i sve ljude dobre volje koji su spremni da čuju njihov poziv, da ostvare svoja građanska i politička prava upisana u Ustav koja su u skladu sa razvojem zdrave demokratske prakse i da izađu na glasanje na predsjedničkim izborima.

U MCP smatraju da je važno i odgovorno da svi, slobodno, civilizovano i razumno, učestvuju u izbornom procesu, ostvarivanjem svog biračkog prava.

“Ovo je u skladu sa Gospodnjim pozivom da ljubimo jedni druge i da međusobno brinemo jedni o drugima. Imamo priliku da demokratski i legitimno, pružimo nesebičan doprinos sveukupnom razvoju crnogorskog društva i ne dozvolimo da se Crna Gora, ni za jotu vrati unazad”, kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da Crna Gora ne treba da se vrati u period nestabilnosti, represije, narušavanja mira i ustavnog poretka, duboke duhovne i političke krize, koja je kulminirala sukobom prevaziđene, bivše vlasti sa pravoslavnom vjerom, blagočestivim narodom Crne Gore i Ustavom države.

“Sa žaljenjem i zabrinutošću konstatujemo da političke snage koje su do 2020. godine vodile državu, i koje su najodgovornije za pomenutu krizu, i dalje ne napuštaju anticrkvenu retoriku, klevetajući Crkvu i nastojeći da se podjele u narodu koje su sami izazvali još više prodube”, kazali su iz MCP-a.

Oni su naglasili da na predsjedničkim izborima niko od njegovih aktera, pojedinačno ili partijski, ne može imati osnova ni ekskluzivnog prava da se poziva na podršku Crkve kao svenarodne institucije.

Iz MCP su poručili da svi koji se bore za prevazilaženje gore anomalija, štetnih po društvo, a opasnih po Crkvu, imaju njihov blagoslov za svoja pregnuća.

“Istovremeno, apelujemo na sve ljude, i birače i one koji će biti birani, da tokom ovih izbora ne podlegnu iskušenju manipulacija, pritisaka i ucjena, koje unižavaju ljudsko dostojanstvo i ugrožavaju vjerodostojnost izražene narodne volje”, zaključuje se u saopštenju MCP.

