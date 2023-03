Mandić: Pomirenje ne važi za kriminalce i korupcionaše

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori predstoji period obnove, kazao je predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić navodeći da pomirenje ne važi za kriminalce i korupcionaše i one koji su opljačkali državu.

Iz DF-a je saopšteno da je Mandić na konvenciji na Žabljaku rekao da je za završetak operacije uklanjanja režima Mila Đukanovića potrebno iskustvo koje je strpljivo sticano u borbi protiv bivše vlasti koja je, konačno, oborena 30. avgusta 2020. godine.

Mandić je rekao da će kao predsjednik države podsticati dolazak investitora i otvaranje radnih mjesta, i da se mora očuvati mir u Crnoj Gori.

“Pomirenje ne važi za kriminalce i korupcionaše i one koji su opljačkali državu, već za poštene ljude koji su nekad glasali Demokratsku partiju socijalista, a nijesu kršili zakone, čime se pokazuje da smo veći i bolji od onih koji su dugo vladali Crnom Gorom”, rekao je Mandić.

On je dodao da imaju obavezu “da sačuvamo naš narod i ovu zemlju i zato vodimo politiku pomirenja”.

“To je po ljudskim i božjim zakonima najbolje za sve”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, DF je povlačio pametne poteze u politici i stekao veliko iskustvo.

Mandić je naveo da kod mlađih kandidata se, pored darovitosti i energije, primjećuje nedostatak iskustva.

“Konkretno, sa (Jakovom) Milatovićem smo napravili dogovor da on bude gradonačelnik Podgorice. Čim mu se ukazala prilika, ostavio je to mjesto, kandidovao se za predsjednika i sve što je obećao Podgoričanima je ostalo po strain”, rekao je Mandić.

Tako, kako je dodao, ti mladi ljudi najviše nanose štete sebi i narod prepoznaje to neiskustvo i užurbanost koja nije dobar saveznik u politici.

Prema riječima Mandića, predstoji period obnove Crne Gore.

“Naši ljudi zapošljavaju na stotine ljudi u profitabilnim preduzećima. Pokazuje se da čestiti ljudi koji neće da pljačkaju narod i kradu svoje kompanije, mogu da urade nešto dobro za sve”, zaključio je Mandić.

