Mandić: Bez dogovora stare većine, iniciraćemo još jedan sastanak

Podgorica, (MINA) – Stara parlamentarna većina nije postigla dogovor oko premijera na današnjem sastanku, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić dodajući da će DF inicirati još jedan sastanak na nivou lidera partija.

Mandić je, nakon sastanka pobjednika izbora 2020. godine, novinarima u Skupštini kazao da je predsjednik Milo Đukanović zakazao konsultacije oko novog mandatara u četvrtak.

Mandić je naveo da su oni iz DF-a na kraju sastanka konstatovali da su iscrpljene sve mogućnosti za postizanje širokog dogovora na ovom sastanku.

“To znači da ću ja ispred DF-a pozvati na još jedan sastanak, i to znači da naš dogovor nema alternativu”, kazao je Mandić.

On je rekao da su na današnjem sastanku, na kojem je dominantna tema bila izbor kandidata, za predsjednika Vlade imali dva predloga.

“DF je kandidovao mene za premijersku funkciju u budućoj vladi, a kolege iz koalicije Crno na bijelo Dritana Abazovića”, kazao je Mandić.

On je podsjetio da su se Demokrate odrekle da imenuju bilo koga i danas su se određivali oko kandidata koji su bili predloženi.

Mandić je kazao da je DF spreman da odustane od mjesta premijera.

“Kako su razgovori došli u jednu nezavidnu situaciju, mi smo iz DF-a saopštili našim kolegama da iako imamo tako ubjedljivu podršku u parlamentarnoj većini, spremni da odustanemo od mjesta premijera, ali da se omogući da 41 poslanik podrži vladu koja bi radila”, naveo je Mandić.

On je dodao da “nažalost, pored te činjenice i odustajanja DF-a da ima svog kandidata za najvažniju funkciju, dogovor se nije postigao i konstatovali smo da su u ovom sastavu iscrpljena sva sredstva za dogovaranja”.

“Imali smo i predlog da premijer bude Miodrag Lekić, taj predlog je odbijen”, kazao je Mandić.

On je rekao da ne gubi vjeru da će na tom sastanku doći do dogovora koji očekuje narod.

Mandić je kazao da je Đukanović zakazao konsultacije za četvrtak i da prije toga niko ne može dobiti mandate.

“Mi imamo 41 potpis ali sada imamo probleme kako da se dogovorimo oko toga”, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, DF-a ne napušta ni optimizam.

“Ali smo veoma oprezni, ali vjerujemo da dobro prepoznajemo šta narod želi u Crnoj Gori. Možda imaju potrebu da dobiju mjesta koja oni žele, ali ničija ambicija ne može da bude iznad dogovora koje želimo da postignemo”, naveo je on.

Mandić je rekao da misli da svi žele dogovor.

“Nedostaje da se preskoči još jedna stepenica i da sve dođe na svoje mjesto. Nedostaje malo, zato smo procijenili da je potrebno da sjednu prvi ljudi tih stranaka, mi smo dužni da prevaziđemo nesporazume”, dodao je on.

On je rekao da će naredni sastanak biti prije četvrtka i da bi volio da to bude već sjutra.

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović rekao je da će za pravljanje vlade trebati malo više napora nego prethodna dva puta.

“Ne smijemo dozvoliti da jedno drugo varamo. Hoću da javnost zna, mi koji imamo po mandat, bude nas po četiri-pet, u svakom slučaju napravili vladu ili ne, mi ćemo dobiti najmanje, ali bićemo odgovorni”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, mogu se dogovoriti ali svako mora da se odrekne po malo od ličnih zahtjeva.

“Abazović ne može očekivati da glasamo o njemu, a da ne dođe među nas. Pozivam i njega i Aleksu Bečića da nam se pridruže na ovom sastanku. Bečić nije kandidat, ali onaj ko je kandidat je dužan da dođe među nas”, kazao je Danilović.

