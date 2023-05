Krunisan kralj Čarls Treći

London, (MINA) – Britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila krunisani su danas u Vestminsterskoj opatiji u Londonu.

To je prva ceremonija krunisanja u Velikoj Britaniji za oko 70 godina.

Kako prenosi Anadolija, tokom ceremonije krunisanja, koju je vodio nadbiskup Kanterberija, viši biskup Engleske crkve, Čarls je krunisan istorijskom krunom Svetog Edvarda, čime je postao 40. britanski monarh koji je položio tradicionalnu zakletvu na vjernu službu.

Kraljica Kamila nosila je modifikovanu verziju krune kraljice Marije.

Čarls Treći je stupio na tron prošlog septembra nakon smrti kraljice Elizabete Druge, njegove majke koja je dugo vladala, jedinog monarha kojeg je većina živih Britanaca uopšte poznavala.

Na ceremoniji, Čarlsu su uručeni kugla i žezlo koji predstavljaju njegov vjerski i moralni autoritet.

Čarls se zakleo na posebnoj Bibliji da će upravljati ljudima pravdom i milosrđem i podržavati crkve ustanovljene zakonom.

Začule su se fanfare, zazvonila su zvona opatije, a topovski pozdrav ispalila je kraljevska konjička artiljerija.

Uz milione ljudi koji su izašli na ulice da prisustvuju spektaklu, više od 2.200 uglednih ličnosti, uključujući članove kraljevske porodice, predstavnike iz 203 zemlje i oko 100 šefova država, prisustvovalo je događaju.

Ceremoniji je prisustvovao i crnogorski predsjednik Milo Đukanović sa suprugom.

