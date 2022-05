Krivokapić: Težnja da postanemo članica EU zavisiće od pregnuća i posvećenosti

Podgorica, (MINA) – Uspjeh u težnji da Crna Gora uskoro bude članica Evropske unije (EU) zavisi prvenstveno od pregnuća i posvećenosti, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Povodom obilježavanja Dana nezavisnosti, Krivokapić je položio vijenac u Mauzoleju Petra Drugog Petrovića Njegoša.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Krivokapić je poručio da poklonjenje i dolazak pred Njegoša predstavljaju dolazak pred oltar slobode i poštovanje korijena, bez kojih, kako je naveo, istorijski vjetar je lomio i mnogo veće države od Crne Gore.

Crna Gora je, kako je rekao Krivokapić, kroz istoriju opstala zahvaljujući jedinstvenom odabiru glavara koji su joj, poput Njegoša, omogućili da, iako brojem najmanji, budemo oltar slobode i među Južnim Slovenima.

„Krivokapić je poručio da je naš put euroatlantizam, ali da uspjeh u težnji da uskoro budemo članica Evropske unije zavisi prvenstveno od naših pregnuća i posvećenosti“, kaže se u saopštenju.

U tom kontekstu, Krivokapić je podsjetio na upečatljive rečenice evropskih partnera prilikom njegovih prošlonedjeljnih posjeta Berlinu, Briselu i Torinu, koje jasno poručuju da vrata EU nikada nijesu bila otvorenija za Crnu Goru, i da je njihova iskrena želja da upravo naša država bude prva koja će preći njihov prag.

