Kovačević podnijela ostavku

Podgorica, (MINA) – Predsjednica opštine Danilovgrad Zorica Kovačević podnijela je ostavku na tu funkciju, saopšteno je iz danilovgradskog Odbora Demokratske Crne Gore (DCG).

Kako je saopšteno iz te partije, takav ishod, direktna je posljedica pritiska javnosti nakon što je predsjednik Kluba odbornika Demokrata u lokalnom parlamentu, Duško Stjepović, pozvao Kovačević da ode sa funkcije iz razloga što je po sili zakona, 11. maja, kada je napunila 66 godina, prestao njen radni odnos.

Iz DCG su rekli da će sjednica Skupštine opštine Danilovgrad na kojoj će se birati novi predsjednik Opštine biti održana 4. jula.

“Zakazivanje ove sjednice za dan prije isteka četvorogodišnjeg mandata odbornicima potvrda je da i sama Demokratska partija socijalista (DPS) stoji na stanovištu da su lokalni izbori nelegalno odloženi, i da će svaka odluka odbornika Skupštine opštine nakon isteka mandata odbornicima i Skupštini biti podložna preispitivanju i obaranju pred nadležnim sudovima”, kaže se u saopštenju.

To je, između ostalog, kako su kazali iz DCG, ono što ta partija tvrdi otkako je “nova nelegitimna parlamentarna većina ušla u ovu svojevrsnu avanturu bezakonja”.

“Bilo kako bilo, DPS odlaže neodložno – ubjedljiv poraz na lokalnim izborima u Danilovgradu, kad god da budu, jer od njih ne mogu pobjeći. A svjesno bježe, jer znaju da nemaju sa čim izaći pred građane nakon 32 godine vlasti”, navodi se u saopštenju.

