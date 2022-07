Konsultativna saslušanja 34 kandidata počinju sjutra

Podgorica, (MINA) – Konsultativna saslušanja 34 kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika počeće sjutra na sjednicama Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Prema ranijoj odluci Odbora, konsultativna saslušanja trebalo bi da budu završena do 12. jula.

Crnogorski parlament bira četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Kandidat za tu funkciju mora da ima 15 godina radnog iskustva na pravnim poslovima i da uživa lični i profesionalni ugled.

Konferencija sudova je ranije za članove Sudskog savjeta iz reda sudija izabrala Predraga Tabaša, Sanju Konatar, Radonju Radonjića i Rada Ćetkovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS