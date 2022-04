Konatar: Politička kriza pokazuje koliko je nova vlada neophodna

Podgorica, (MINA) – Politička kriza i blokada u Crnoj Gori pokazuju koliko je nova vlada neophodna, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, dodajući da očekuje da će mandatar Dritan Abazović u narednih par dana biti spreman da predloži sastav vlade.

Konatar je novinarima, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, kazao da razgovori intenzivno traju i da su napravili određeni napredak kada je u pitanju formiranje vlade u odnosu na kraj prošle sedmice.

„Očekujem da će mandatar izaći sa jasnim stavom i da će on obavijestiti Skupštinu da je spreman da predloži sastav vlade i izloži ekspoze“, rekao je Konatar.

Na pitanje da li je Socijaldemokratska partija dio buduće manjinske vlade, Konatar je naveo da se svi moraju po malo pomjeriti sa početnih pozicija, ukoliko žele da postignu dogovor.

Kako je kazao, prošao je period kada su svi mogli iznijeti svoje maksimalističke zahtjeve.

„Ono što smo mi, kao URA, na početku rekli jeste da u manjinskoj vladi ne mogu direktno učestvovati Demokratska partija socijalista i Demokratski front, da su sve ostale opcije o kojima se mora razgovarati i da svi moramo da napravimo određene ustupke kako bi građani dobili novu evropsku vladu“, kazao je Konatar.

On je rekao da sve što se dešava danas u Crnoj Gori, politička kriza i blokada, pokazuju koliko je u stvari nova vlada neophodna.

„Očekujem da ćemo mi u narednih dan-dva imati konačan dogovor oko vlade“, dodao je Konatar.

Upitan koje je ustupke napravila Socijalistička narodna partija (SNP), Konatar je podsjetio da je poslanik te stranke Dragan Ivanović najavio da je SNP spreman na određene ustupke, ali da ne može konkretno govoriti o tome, jer razgovore sa svim partijama vodi Abazović.

„Ali svakako smo napravili napredak i korak bliže u odnosu na prethodne nedjelje“, naveo je Konatar.

Upitan je li dogovoreno rješenje za predsjednika Skupštine i kome bi to mjesto pripalo, on je kazao da u ovom trenutku nema promjena u odnosu na prethodni načelni dogovor da to mjesto pokriva neko iz SNP-a.

Konatar je, upitan da prokomentariše navode da je za mjesto ministra finansija načelno postignuta saglasnost da to bude Aleksandar Damjanović, podsjetio da je ranije kazao da bi volio da na tom mjestu vidi Damjanovića.

„Po tom pitanju nema ništa novo, jer je to kada smo prezentovali koncept manjinske vlade izjavio i sam Abazović“, rekao je Konatar.

On je dodao da, kada je u pitanju Damjanović, očekuje da to bude predlog mandatara.

„Ali dok se ne napravi konačan dogovor, nijedno ministarstko mjesto nije sigurno, sve o čemu govorimo u ovom trenutku su naše želje i preferencije koga bi voljeli da vidimo na određenim pozicijama“, naveo je Konatar.

