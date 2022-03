Koalicija Za novi početak osvojila 14 mandata

Podgorica, (MINA) – Koalicije “Za novi početak” (URA, DP, SD, SDP i AA) osvojila je, prema preliminarnim podacima, 14 mandata na lokalnim izborima u Ulcinju.

Lista koalicije Demokratske partije socijalista i Bošnjačke stranke i Demokratske unije Albanaca osvojile su po šest mandata.

Forca će u lokalnom parlamentu imati pet odbornika a Demokrate dva.

U Ulcinju je učestvovalo pet izbornih lista, a 20.392 birača su glasala na 38 biračkih mjesta.

Raspodjela mandata na izborima 2018. godine.

