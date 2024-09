Koalicija BS, SD i SDP osvojila najviše glasova u Gusinju

Podgorica, (MINA) – Koalicija Bošnjačke stranke (BS), Socijaldemokrata (SD) i Socijaldemokratske partije (SDP) osvojila je najviše glasova na lokalnim izborima u Gusinju i u loklanom parlamentu imaće 14 odbornika.

Lista “Zajedno za Gusinje” Albanski forum i DUA-e osvojila je sedam odborničkih mandata, a Demokratska partija socijalista šest.

Pokret za Gusinje imaće dva odbornika, a i Demokratska Crna Gora jednog.

Na lokalnim izborima u Gusinju pravo glasa iskoristilo je 46 odsto birača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednik OIK-a Sanid Redžepagić kazao je da je nije zabilježena nijedna nepravilnost i da je izborni dan protekao mirno.

