Knežević: DF sjutra predaje inicijativu za smjenu Đurović i nepovjerenje Vladi

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) sjutra će predati inicijativu za smjenu predsjednice Skupštine Danijele Đurović, kao i za izglasavanje nepovjerenja Vladi premijera Dritana Abazovića, najavio je jedan od lidera tog političkog saveza Milan Knežević.

Knežević je danas u Skupštini kazao da će, zbog načina na koji je zakazana sjednica parlamenta, inicijativa za smjenu Đurović već sjutra biti predata u proceduru.

“A takođe će već sjutra biti u proceduri incijativa o izglasavanju nepovjerenja Vladi Dritana Abazovića od DF-a i kolega koje su spremne to da podrže”, rekao je Knežević.

On je naveo da očekuje da će to uraditi i Demokratska Crna Gora.

“Onda ćemo imati još jednu vanrednu sjednicu”, kazao je Knežević.

On je rekao da ne vjeruje da će aktuelna Vlada opstati.

“Opstala ili ne opstala, a mislim da neće jer je više nego izvjesno da je čeka politika pogibija, niko sa DF-om ne može pregovartati o modelima izlaska iz krize ukoliko ne bude ukalkulisao zadovoljenje interesa građana Zete”, poručio je Knežević.

