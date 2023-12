Jovanović: Imam znanje i odlučnost da nastavim sa reformama u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja za vrhovnu državnu tužiteljku (VDT) Maja Jovanović poručila je da ima volju, znanje i odlučnost da nastavi sa reformama u pravosuđu i da će, ukoliko bude izabrana na tu funkciju, nastaviti da radi držeći se najvećih profesionalnih standarda i štiteći javni interes.

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu salušao je danas Jovanović koja je, uz Suzanu Mugošu i Milorada Markovića, kandidat za funkciju VDT-a.

Jovanović, koja je od februara prošle do februara ove godine bila vršiteljka dužnosti VDT-a, kazala je da preko 20 godina radi kao tužilac, trudeći se da doprinese sigurnijem i pravednijem društvu u kom zločin treba da bude rasvijetljen, počinioci kažnjeni, a društvo odvraćeno od kriminala.

Ona je rekla da o njenom radu svjedoče brojne uspješne istrage i optužnice, od kojih su mnoge rezultirale presudima koje su donijele pravdu za žrtve i njihove porodice.

„Da li sam uvijek postigla sve što sam željela? Naravno da nijesam. Jesam li nekada griješila? Sigurno da jesam. Ali u svom poslu sam uvijek postupala držeći se najviših standarda profesije, štiteći javni interes i tražeći pravdu za žrtve i oštećene“, istakla je Jovanović.

Ona je poručila da će se istim tim principima voditi i ako bude izabrana za vrhovnog državnog tužioca.

Jovanović je kazala da su tokom njenog v.d. mandata postignuti konkretni i zapaženi rezultati državno-tužilačke organizacije, a da je jedna od navjažnijih odluka bila da za specijalnog državnog tužioca predloži Vladimira Novovića.

Ona je dodala da su, u vrijeme njenog mandata, unaprijedili saradnju na međunarodnom nivou, ali i regionalnu saradnju.

Jovanović je istakla da je u prvim danima v.d. mandata rukovodicima nadležnih državnih tužilaštava naloženo da hitno intenziviraju rad u predmetima napada na novinare.

Ona je kazala da je bila u prilici da inicira priču o poboljšanju uslova rada i konačnom rješavanju problema prostornih kapaciteta, i da je računala da će to pitanje do danas biti riješeno.

Jovanović je rekla da je u planu imala i rješavanje brojnih drugih pitanja, ali da mandat od dva puta po pola godine nije bio dovoljan da ispuni sve svoje planove.

“Za vidljivije rezultate neophodno je da izborom VDT dobije snažan legitimitet i podršku da svoj program i viziju reforme državno-tužilačke organizacije implementira u petogodišnjem periodu, bez političkih pritisaka i neizvjesnosti”, kazala je Jovanović.

Ona je istakla da je i Tužilački savjet, čiji je bila predsjednik u kratkom roku, postigao značajne rezultate.

Prema riječima Jovanović, u tom periodu je riješeno preko 200 pritužbi, izabrana su 23 kandidata za državne tužioce, 11 tužilaca i rukovodilaca, a izmijenjena su i pravila o njihovom ocjenjivanju.

„Upravo zbog toga sam odlučila da se prijavim na javni poziv za izbor vrhnovnog državnog tužioca u punom madatu, jer imam volju, snagu, znanje i odlučnost da nastavim sa reformama koje su započete”, poručila je Jovanović.

Ona je kazala da istraživanja javnog mnjena pokazuju da su konkrentni pomaci u tužilaštvu vidljivi i građanima, ali da to ne znači da je zadovoljna postignutim.

Jovanović smatra da bi sa pozicije vrhovne državne tužiteljke doprinijela ostvarenju konkretnih i vidljivih rezultata i da je spremna da, ukoliko dobije podršku poslanika u parlamentu, to u praksi i pokaže.

“Ali to ne znači da ću odluke donositi u skladu sa vašim očekivanjima, ili bilo čijim političkim potrebama. Ukoliko takvog vrhovnog državnog tužioca želite, ja vam poručujem – nemojte glasati za mene”, kazala je Jovanović.

Ona je poručila da će nastaviti odluke da donosi isključivo na osnovu dokaza u predmetima, a da će granice njenog djelovanja biti isključivo Ustav i zakoni.

Jovanović je podsjetila da se u javnosti moglo čuti da je dogovor o VDT-u već postignut, prije saslušanja kandidata.

Ona je kazala da nije povukla kandidaturu na predlog ministra pravde Andreja Milovića jer, kako je rekla, na njeno postupanje nije mogao da utiče niko.

“Povlačenje bi za mene bilo odstupanje od principa koji su uslov za izbro VDT-a, a to su profesionalna nepristrasnost i visoki stručni i moralni kvaliteti”, kazala je Jovanović.

Ona je rekla da smatra da nije istina da njeno ostajanje pri kandidaturi osporava evropski put Crne Gore.

„EK je od nas tražila da izaberemo nosioce najviših pravosudnih funkcija na osnovu kvaliteta i zasluga, u transparentnoj proceduri, zato sam ja danas ovdje. Imam povjerenje u poslanike da će rezultate mog rada objektivno cijeniti i to u interesu evropskih integracija, a naročito u interesu građana“, poručila je Jovanović.

Zamjenik predsjednice Tužilačkog savjeta Nikola Samardžić kazao je da je Savjet predložio Jovanović za kandidatkinju za VDT-a jer je provela radni vijek u tužilaštvu, da odlično poznaje funkcionisanje tužilačke organizacije, kao i izazove i probleme sa kojima se tužioci susreću u svakodnevnom radu.

„Jovanović je za vrijeme jednogodišnjeg rukovođenja VDT-a u v.d. mandatu pokazala da je svojim radnim i ličnim kvalitetom dostojna da obavlja tu funkciju“, rekao je Samardžić.

On je kazao da se tužilačka organizacije nalazi u teškoj situaciji, imajući u vidu da nedostaje preko 50 tužilaca na svim nivoima.

Kako je istakao, suočavaju se sa velikim teškoćama u svakodnevnom radu, naročito iz razloga što je Zakon o državnom tužilaštvu iz 2015. godine, odredbama o načinu izbora i raspoređivanja tužilaca, na neki način demotivisao veliki broj pravnika da konkurišu za zvanje državnog tužioca.

„Smatramo da takav način do sada nije donio ništa doboro tužilačkoj organizaciji i da ga treba promijeniti. To će vrhovnom državnom tužiocu predstavljati problem uz radu na samom početku, i smatrali smo da bi Jovanović imala kapacitet da se izbori i sa tim izazovima“, rekao je Samardžić.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Slaven Radunović kazao je da se u periodu kada je Jovanović rukovodila VDT-om desilo dosta pozitivnih stvari u tužilaštvu.

On je pitao kako je moguće da u slučaju pranja novca grupe Medojević i ostali poslije šest godina nepromijenjena optužnica bude povučena, i da li ta činjenica govori da su ljudi koji su vodili taj proces zloupotrebljavali optužnicu da bi vršili politički pritisak na osobe obuhvaćene optužnicom.

Jovanović je kazala da još nije donijeta presuda, i da bi, ukoliko bi javno iznosila bilo kakav stav o predmetu koji je „živ“ i onima koji su učestvovali u njemu, mogla da disciplinski odgovara.

“Ali ako bi se za bilo koju osobu utvrdilo da je zloupotrijebila položaj, ja kao tužilac spremna sam da protiv svakoga pokrenem krivični postupak”, poručila je Jovanović.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahović kazao je da se bez punog mandata vrhovnog državnog tužioca ne može pričati o reformama pravosuđu, a o kojima postoji apsolutna saglasnost svi političkih aktera u Crnoj Gori.

On je kazao da je Jovanović tokom obavljanja funckije v.d. VDT pokazala da se može uspješno boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ibrahimović je rekao da poslanike BS-a zabrinjava što da Crna Gora nije spremna da se suoči sa istragama i procesuiranju ratnih zločina i da u tom dijelu tužilaštvo nije pokazalo vidljive rezultate.

On je pitao Jovanović šta je prepoznala kao ključne slabosti tužilaštva i kako će nastaviti istrage u procesuiranju ratnih zločina, ukoliko bude izabrana za vrhovnog državnog tužioca.

Jovanović je kazala da je u v.d. mandatu započela priču o ratnim zločinicma, da u SDT ima aktivnih sedam predmeta, na kojima rade tri tužioca, i ukazala na veliki problem nedostatka kadra.

Ona smatra da bi dva tužioca trebalo da se bave isključivo ratni zločinima.

“U toku su izmjene Zakonika o krivičnom postupku i nadam se da će ovaj dom pomoći da se izmjenama otvore veće mogućnosti i tada ćemo moći da koristimo dokaze iz Haga. U ovom trenutku to nemamo”, rekla je Jovanović.

Ona je kazala da će, ukoliko bude imenovana za VDT-a u punom mandata, raditi još više da se vrati povjerenje u tužilaštvo, kadrovski ojačati tužilačku organizaciju, napraviti petogodišnji plan za reforme, jačati disciplinsku i etičku odgovornost tužilaca.

Jovanović smatra da treba okončati započete istrage koje dugo traju, blagovremeno voditi i finansijske istrage, ali i poboljšati informacioni sistem.

Ona je kazala da postoji veliki problem odliva kadrova, i da zbog toga treba mijenjati Zakon o državnom tužilaštvu koji predviđa da kandidati godinu i osam mjeseci moraju da provedu u Podgorici, nakon čega mogu biti raspoređeni bilo gdje po Crnoj Gori.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin problematizovao je to što Jovanović nema sačinjen pisani program rada za eventualni naredni mandat, iako to nije zakonom striktno propisano.

Na pitanje Rovčanina zašto dvije i po godine nije došlo do popune mjesta u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Jovanović je rekla da je oglas o popuni mjesta sada na dnevnom redu sjednice, te da nije smatrala da je prioritet popunjavanje VDT u odnosu na neka druga tužilaštva.

Poslanik NSD Jovan Vučuroivić pitao je Jovanović da prokomentariše slučaj “državni udar” i prepiske iz Sky aplikacije gdje se govori o kupovini presude u tom postupku, a u koju su umiješani i osobe iz vrha pravosuđa.

Jovanović je kazala da nije u mogućnosti da komentariše predmete koji nijesu pravno okončani, a da je o Sky prepiskama upoznata putem medija i da na osnovu toga ne može da daje komentar.

Ona je pojasnila da u vrijeme v.d. mandata nije imala dodira sa Sky prepiskama jer se one dostavljaju SDT-u, ali da je, kada je iz medija upoznata sa njima, za neke naložila da se odmah formira predmet.

Jovanović je kazala da Sky aplikacije jesu dokaz i da ih tako sada cijene crnogorski sudovi.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ukazao je da je za izbor vrhovnog državnog tužioca neophodno postići politički kompromis između vlasti i opozicije, ali da dijaloga nije bilo u susret današnoj sjednici.

On je pitao Jovanović smatra li da li postoji politički pritisak na pravosuđe u slučaju “državni udar” i da li je unaprijed isključena iz izbora za VDT-a, imajući u vidu da se iz dijela parlamentarne većine moglo čuti licitiranje sa imenima drugih kandidata.

Jovanović je ponovila da smatra da je već u startu diskvalifikovana u postupku, ali da vjeruje poslanicima Skupštine da će sagledati sva tri kandidata i donijeti pravu odluku.

Kada je riječ o slučaju državni udar, ona je kazala da računa da bilo kakvi pritisci ne mogu da utiču na sud, niti na tužioce.

Poslanika Socjaldemokrata Nikolu Zirojevića interesovalo je da li je bilo pokušaja pritisaka od bivšeg premijera Dritana Abazovića ili nekog iz 43. Vlade na Jovanović i da li je zbog toga u jednom dijelu parlamentarne većine diskalifikovana iz trke za VDT-a.

Jovanović je odgovorila da na nju niko nikada nije vršio bilo kakav pritisak, kao i da nijesu tačni navodi koje u javnosti čula da je Abazović doveo na mjesto VDT-a.

“Ja se zaista ne snalazim u svim tim prljavim igrama i sigurno neću biti dio toga. Ponavljam, ako neko želi takvog tužioca – nemojte mene da birate”, poručila je Jovanović.

Upitana da prokomentariše navode Milovića da bi ona trebalo da se povuče iz trke za VDT, rekla je da je to neprimjerena izjava kojom je izašao iz okvira svoje nadležnosti.

“Za mene je to politička igra i trgovina u u kojoj ne želim da učestvujem”, rekla je Jovanović.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Darko Dragović smatra da Jovanović, osim stručnog, ima i ljudski kapacitet da pokrije mejsto na koje plegira i poručio da nije tačno da je taj proces fingiran u cilju zaštite interesa bilo kojeg kandidata za VDT-a.

“PES će zauzeti stav o tome kojeg će kandidata podržati, ali apsolutno nije tačno da je Jovanović isključena iz ovog procesa”, rekao je Dragović i dodao da su kadrovi kao što je ona neophodni crnogorskom tužilaštvu.

