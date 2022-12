Joković: U Vladi postoji većina za pristupanje Otvorenom Balkanu

Podgorica, (MINA) – U aktuelnoj Vladi postoji većina za pristupanje Crne Gore Otvorenom Balkanu, kazao je lider Socijalističke narodne partije (SNP) i potpredsjednik Vlade, Vladimir Joković.

On je na konferenciji za novinare, upitan kada će se Vlada izjasniti o Otvorenom Balkanu, rekao da postoji dogovor u Vladi i da vjeruje da će se to desiti “u trajanju aktuelne Vlade ili dogovorom o formiranju nove”.

„Što se tiče većine za to, apsolutno postoji“, rekao je Joković.

Na pitanje o očekivanjima SNP-a u novoj vladi, Joković je rekao da je, kada su dogovorili da mandatar bude Miodrag Lekić, napravljen dogovor da polovinu čine SNP i URA, a drugu polovinu Demokratski front (DF) i Demokrate.

„Mi bi pristali sada da, ako bi ta vlada bila bolja bez SNP-a, ne budemo u njoj, samo da se ispostavi dobri rezultati“, rekao je Joković.

Upitan da li je SNP-u prihvatljivo da jedan od lidera DF-a Nebojša Medojević bude na čelu sektora bezbjednosti, Joković je kazao da, ako se svi slože oko toga, oni neće biti prepreka.

Joković je kazao da SNP želi da se vrati ono što je bila želja naroda 30. avgusta 2020. godine i da vjeruje da će formirati neka vlada ili rekonstruisati postojeća.

On je rekao da je SNP uradio sve ono što je obećao i da je ulaskom u 43. Vladu stranka ispunio svoje programske ciljeve.

Joković je ponovio da je najvažniji priroritet SNP-a bio potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

On je kazao da su obećali popis stanovništva, navodeći da je usvojen Zakon i da će, čim ne bude kampanja, popis biti sproveden.

Joković je ocijenio da je ključni problem u Crnoj Gori bio što do sada nije bilo Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

„Usvojen je Zakon o porijeklu imovine koji će donijeti konkretne rezultate, da imovina koja je stečena kriminalom bude oduzeta i vraćena u vlasništvo države“, istakao je Joković.

On je kazao da je Vlada ispunila sve ono što su drugi prije obećali, kada je u pitanju standard građana.

„Crna Gora se ove godine najmanje zadužila poslije duže vremena. Imali smo suficit budžeta, sasjekli smo kriminal i korupciju, posebno kada je u pitanju šverc cigareta, pa je prihod od akciza preko 75 odsto veći nego do sada“, kazao je Joković.

On je naveo da su isplaćene sve plate i penzije, kao i jednokratna pomoć penzinerima.

„Naredne godine će biti povećane plate za 20 odsto u mnogim državnim institucijama, jer država brine i o školstvu, zdravstvu“, rekao je Joković.

Kako je kazao, optuživali su ih da SNP vraća Demokratsku partiju socijalista (DPS) na vlast, “a sad se najbolje vidi kako smo vratili DPS”.

„U neuporedivo više opština SNP je na vlasti nego DPS. SNP je znao šta radi, svjesno ušao u sve ovo, pobijedio i ide dalje ovim putem“, rekao je Joković.

On je ocijenio da Crna Gora može da se približi razvijenim evropskim državama i da vrlo brzo može da bude najrazvijenija u regionu.

Joković je ocijenio da je Ministarstvo poljoprivrede postiglo odlične rezultate kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka iz korita rijeka, a posebno Morače.

„Mi smo, što se tiče Ministarstva poljoprivrede, učinili sve“, kazao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS