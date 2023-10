Joković: Formiranje vlade očekuje se do kraja mjeseca

Podgorica, (MINA) – Formiranje vlade očekuje se krajem mjeseca, rekao je lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković dodajući da je potencijalnim konstituentima nove vlasti prihvatljivo da predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić bude šef parlamenta.

Joković je u emisiji Argumenti na Javnom servisu kazao da je na jučerašnjem sastanku sa mandatarom Milojkom Spajićem većina bila za to da se razgovara sa Gprađanskim pokretom URA.

„Razgovarali smo i o tome ko bi još mogao činiti 44. vladu. Dogovoreni su neki koraci, Vlada je u velikoj mjeri koncipirana, bilo je riječi i da li bi još neko trebao činiti 44. vladu, preovladalo je mišljenje da bi trebalo zvati drugu albansku partiju. Većina je bila da bi se trebalo razgovarati sa GP URA. Mandatar je bio konstruktivan i kazao da će obaviti razgovore“, istakao je Joković.

On je kazao da je plan da krajem mjeseca bude izbor nove vlade, prenosi portal RTCG.

„Od ponedjeljka ćemo znati kada će biti nastavak konstitutivne sjednice Skupštine. Načelno smo pričali i plan je da krajem mjeseca bude izbor nove 44. vlade“, kazao je Joković.

Bilo je, kako je kazao, riječi o tome da Mandić bude šef parlamenta.

„Svima prisutnima je bilo prihvatljivo da Mandić bude šef parlamenta. I to je bio uslov koalicije ZBCG da bi podržali Vladu u Parlamentu. Ostalim prisutnim je to bilo prihvatljivo“, rekao je Joković.

