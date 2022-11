Podgorica, (MINA) – Izvršna vlast podržava anarhiju u Šavniku, saopštili su iz šavničkog Odbora Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da je izborni proces u tom gradu obesmišljen sabotažama, destrukcijom, pravnim i fizičkim nasiljem predstavnika Demokratskog fronta (DF).

Kako su kazali iz Opštinskog odbora DPS Šavnik, pored brojnih poziva i apela koje su uputili, mnoštva krivičnih prijava koje su podnijeli i svih dosadašnjih abnormalnosti kojima iz nedjelje u nedjelju svjedoče građani Šavnika, lokalnim izborima u toj opštini se ne nazire kraj.

“Izborni proces u potpunosti je obesmišljen nakaradnim sabotažama, destrukcijom, pravnim i fizičkim nasiljem predstavnika DF-a”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su naveli da DF-ove nezakonite i primitivne opstrukcije, smijenjeni premijer Dritan Abazović pravda riječima da je to “želja za dokazivanjem i neki crnogorski inat”.

“Njegov potpredsjednik Vlade Vladimir Joković otišao je korak dalje pozvavši da “ne treba dozvoliti izbornim turistima da glasaju u Šavniku”, čime je direktno podstrekavao koalicione saveznike iz DF, njihove aktiviste i članove biračkih odbora na destruktivne radnje prema našim sugrađanima”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da se svjedoči i ćutanju iz redova Demokratske Crne Gore.

Dodaje se da funkcioneri Demokrata nijednom nijesu osudili vršenje krivičnih djela protiv izbornih prava propisanih Krivičnim zakonikom, kao ni suspendovanje elementarnog i Ustavom garantovanog prava građana Šavnika na demokratski izbor svojih predstavnika u lokalnom parlamentu.

“Navedeni primjeri su pokazatelj da izvršna vlast faktički podržava anarhiju u Šavniku”, ocijenili su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, stepen beznađa u kojem se nalazi država pokazalo je i javno nadgornjavanje vršiteljke dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića oko nadležnosti, čime je crnogorska javnost imala prilike da vidi u kakvu fazu nefunkcionalnosti je zapala država.

“Ako cio državni aparat nje u stanju da obezbijedi da građani na dva biračka mjesta mogu da ostvare svoje građansko pravo, onda je to poraz ove države i najbolji pokazatelj da institucije ne postoje i da u Crnoj Gori vlada anarhija”, zaključuje se u saopštenju DPS-a.

