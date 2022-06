Izvještaj pokazuje da je Crna Gora lider u pristupnom procesu

Strazbur, (MINA) – Izvještaj Evropskog parlamenta (EP) o Crnoj Gori za prošlu godinu, koji je danas usvojen, pokazuje da je ta država lider u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), rekao je kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore Vladimir Bilčik.

Bilčik je na Tviteru /Twitter/ naveo da je EP usvojio Izvještaj o Crnoj Gori sa 506 glasova za, 50 protiv i 35 uzdržanih.

On je rekao da je vrijeme da se politički lideri u Crnoj Gori fokusiraju na zatvaranje poglavlja i klastera ispunjavanjem preostalih obaveza i reformi.

“Poslije višemjesečne neizvjesnosti zbog političke krize u zemlji krajem prošle i početkom ove godine, nedavna politička dešavanja pokazuju pozitivne znake da Crna Gora može da napreduje na putu ka EU”, kazao je Bilčik.

On je dodao da Izvještaj naglašava važnost širokog međustranačkog konsenzusa o strateškom evropskom izboru Crne Gore, navodeći da će uloga parlamenta biti ključna za odlučan napredak Crne Gore ka članstvu u EU.

Kako je kazao, EP cijeni kontinuirano i stoprocentno usklađivanje Crne Gore sa spoljnom politikom EU, posebno u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu.

“Želio bih da ohrabrim političke lidere u zemlji da, bez oklijevanja, nastave da rade ka članstvu u EU”, naveo je Bilčik.

On je kazao da su ulazak u EU i to da će Crna Gora postati sljedeća država članica EU predstavljaju realne političke i strateške ciljeve, koji odražavaju očekivanja i volju ogromne većine građana Crne Gore.

