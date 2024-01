Ivanović: Nećemo propustiti istorijsku šansu za ulazak u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora neće propustiti istorijsku šansu za ulazak u Evropsku uniju (EU), poručio je ministar vanjskih poslova (MVP) Filip Ivanović dodajući da vjeruje da će članice Unije vrednovati pozitivne pomake koji su u toku.

On je u intervjuu Vijestima rekao da su izbor nedostajućeg sudije Ustavnog suda i troje članova Sudskog savjeta bez glasova protiv, kao i posvećena borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, potvrdili da je Vlada odlučna da nastavi s procesom izgradnje odgovornih, nezavisnih i transparentnih institucija.

“Ali i da na pravi način razumijemo poruke evropskih prijatelja da je proširenje i te kako realno, a da Crna Gora može tu mogućnost da iskoristi ukoliko ubrza neophodne reforme”, dodao je Ivanović.

On je rekao da je “siguran da tu istorijsku priliku nećemo propustiti”.

“Na to nas obavezuje i izražena podrška građana Crne Gore. S druge strane, vjerujem da će države članice EU prepoznati i vrednovati pozitivne pomake koji su već u toku, prema principu napredovanja zasnovanom na zaslugama”, kazao je Ivanović.

On je naveo da očekuje da se pozitivni signali koje Podgorica šalje Briselu i evropskim prijestonicama reflektuju jednako dobrim signalom od Brisela ka Podgorici.

Ivanović je rekao da bi neulazak Crne Gore u EU u dogledno vrijeme, rekao da bi to značilo još jednu stagnaciju i obeshrabrenje za države kandidate.

“Ali bi i obesmislilo samu ideju EU kao evropske zajednice ujedinjene u različitostima – stoga vjerujem da hipoteza iz vašega pitanja ne postoji kao mogućnost”, rekao je Ivanović.

Upitan o očekivanjima od predstojećih izbora za Evropski parlament (EP), Ivanović je rekao da su ti izbori značajni za budućnost Evrope i EU.

“I mi ćemo ih s pažnjom pratiti. Činjenica je da je posljednjih godina na sceni određena politička dinamika, koja će uticati na odnose unutar Unije”, rekao je Ivanović.

On je dodao i da je nedavno u relevantnim dokumentima i analizama ukazano na neophodnost revidiranja načina funkcionisanja EU, koje je, kako je rekao, svakako zahtjevno, a s ulaskom svake nove članice postaće još izazovnije.

“Jasno je da to revidiranje neće biti brzo ni lako, ali mi se zalažemo, i u tome nailazimo na razumijevanje evropskih partnera, da proces proširenja EU može i mora da teče paralelno s procesom unutrašnje reforme EU, jer su ta dva procesa prosto komplementarna”, kazao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, za Crnu Goru je značajno da se pravila regate, odnosno napretka u skladu sa zaslugama, poštuju, i da sve zemlje kandidati idu u smjeru EU brzinom koju same odrede i zasluže.

“Vjerujem da na ove principe izbori za EP neće bitno uticati”, dodao je Ivanović.

Govoreći o članstvu u NATO-u, Ivanović je rekao da će Crna Gora nastaviti da sprovodi sve obaveze koje proističu iz članstva, uključujući i doprinos politici odvraćanja i odbrane, jačanju ciljeva i sposobnosti Alijanse, kao i učešću u misijama i operacijama.

Ivanović je, odgovarajući na pitanje o tome kada se mogu očekivati imenovanja nedostajućih ambasadora, rekao da je to jedan od prioriteta Ministarstva vanjskih poslova (MVP), a u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pokrenuto je rješavanje tog pitanja.

On je rekao da se u okviru tog pitanja odvija i komunikacija sa kabinetima predsjednika države i Vlade.

Ivanović je rekao da je MVP u potpunosti posvećeno daljem unapređenju funkcionisanja diplomatsko-konzularne mreže i jačanju kapaciteta crnogorske diplomatije.

Prema njegovim riječim, tome pristupaju vrlo temeljno i posvećeno.

“I vjerujem da ćemo značajan dio tog izuzetno važnog posla, uz puno poštovanje procedura u Crnoj Gori i zemljama prijema, okončati u najskorijem mogućem roku”, rekao je Ivanović.

On je rekao da će MVP predloge za popunjavanje upražnjenih ambasadorskih mjesta razmatrati na osnovu jasno propisanih i relevantnih kriterijuma i profesionalnih referenci, vođeno vizijom jačanja i daljeg unapređenja funkcionisanja Ministarstva i diplomatske mreže.

Upitan o odnosima Crne Gore sa susjedima, Ivanović je rekao da su veoma dobri, sadržajni i da ih karakteriše intenzivni i otvoren dijalog, kako na bilateralnom planu, tako i kroz brojne regionalne inicijative i perspektivu članstva u EU.

Odgovarajući na pitanje granice s Hrvatskom na Prevlaci, Ivanović je rekao da je tokom posjete toj državi bilo riječi i o tom pitanju.

Kako je dodao, saglasili su se da je potrebno da se obje strane dodatno aktiviraju, u cilju obnavljanja komunikacije i pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

“Očekujem da početkom godine bude formirana nova međuresorska komisija koja će se, između ostalog, baviti pokretanjem bilateralnih razgovora o ovom pitanju”, rekao je Ivanović.

Upitan da li će stav Crne Gore zadržati isti stav u odnosu na sukob Izrael-Hamas, Ivanović je rekao da stav države po tom pitanju dosljedan i jasan, “iako je, moguće, nekada različito interpretiran u javnosti”.

“Crna Gora se zalaže za dvodržavno rješenje, kao jedini održivi okvir za trajno rješavanje izraelsko-palestinskog pitanja. Smatramo da prioritet međunarodne zajednice mora biti zaštita civila i obezbjeđivanje humanitarne pomoći”, poručio je Ivanović.

On je, govoreći o spomen-ploča na bivšem logoru Morinj u Kotoru koju su postavili bivši crnogorski ministri spoljnih poslova i odbrane Ranko Krivokapić i Raško Konjević, rekao da smatra važnim obilježavanje svih mjesta stradanja.

“A intencija MVP-a je da se založi za postojanje adekvatne spomen-ploče u Morinju, s tim da unutrašnje procedure, ukoliko se utvrdi da nijesu ispoštovane, budu na odgovarajući način ispravljene”, rekao je Ivanović.

On je, govoreći o brodu Jadran, ponovio da će o svim neriješenim pitanjima razgovarati “kao i do sada, otvoreno i u duhu dobrosusjedskih odnosa i savezništva”.

Na pitanje da li mu predstavnici Alijanse i država Zapada zamjeraju na tome što ste prije deset godina ocijenili da NATO nije interes Crne Gore, Ivanović je rekao da je kroz brojne sastanke stekao utisak da nikoga, izvan dijela domaće javnosti, ne zanima šta sam napisao prije deset godina.

“Crna Gora je već šest godina članica Sjevernoatlantskog saveza, a odgovor na pitanje daje činjenica da sam ministar vanjskih poslova u 44. Vladi, koja je, kao jedan od četiri stuba vanjskopolitičkog djelovanja, definisala upravo aktivno i kredibilno članstvo u NATO-u”, dodao je Ivanović.

