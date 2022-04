Ibrahimović: Crna Gora će dobiti odgovornu vladu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će u četvrtak dobiti kvalitetnu proevropsku i odgovornu vladu, koja će se hrabro suočiti sa izazovima i neće biti politikantska, poručio je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je u intervjuu agenciji MINA kazao da se nada da ima još malo prostora da Socijaldemokrate (SD) budu konstituent manjinske vlade, i ocijenio da bi ta partija, kao proevropska i državotvorna, mogla da pruži dodatni kvalitet budućoj izvršnoj vlasti.

Upitan da li to znači da se i dalje pregovara o tome da SD bude dio vlade, on je rekao da je po prirodi optimista i čovjek dijaloga i dogovora, pa da zato ne želi da kaže da je ta priča završena.

„Vjerujem da uvijek ima prostora za dogovor, zato sam i rekao da se nadam da će možda SD biti dio manjinske vlade“, naveo je Ibrahimović.

On očekuje da će se SD, iako ne bude konstituent vlade, ponašati kao prethodnih godinu i po i glasati za sve ono što je dobro za građane, nevažno od koga dolaze inicijative.

„Vjerujem da će pitanja koja ste podcrtali, posebno što se tiče sudstva i tužilaštva i svih onih pravaca za koje treba dvotrećinska ili tropetinska većina, SD podržati iako ne bude u vladi“, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da je iz više razloga važno da Crna Gora 28. aprila dobije novu vladu, prije svega, kako je rekao, da bi državu napokon vratili na put na kojem je bila do dolaska odlazeće izvršne vlasti.

„Moramo što hitnije da se vratimo na evropski put, put evropske, antifašističke Crne Gore. Moramo da krenemo putem evropskih integracija i obezbijedimo ekonomsku i fiskalnu konsolidaciju“, istakao je Ibrahimović.

On je naglasio da je potrebno vratiti međunarodni ugled i povjerenje koje je, kako je ocijenio, izgubljeno u posljednjih godinu i po.

Prema riječima Ibrahimovića, zbog agresije Rusije na Ukrajinu, ekonomska i bezbjednosna situacija na međunarodnom planu su se skoro iz temelja promijenile.

„Važno je zato da sa našim međunarodnim partnerima promptno reagujemo na sva dešavanja koja su izazvana uticajem agresije Rusije na Ukrajinu“, naveo je Ibrahimović.

Crna Gora je, kako je kazao, na pragu turističke sezone i potrebno je dobro se pripremiti.

„Sa druge strane, čini mi se kao da smo svi postali manje oprezni kada je u pitanju pandemija kovid-a 19. Svjetska zdravstvena organizacija, a i naš zdravstveni sistem, upozoravaju da je pandemija i dalje prisutna“, rekao je Ibrahimović.

Sve to, kako je naveo, direktno utiče na ionako ugroženi standard građana, tako da je potrebno što prije obezbijediti kvalitetnu vlast, koja se zbog dnevno-političkih koristi neće neozbiljno odnositi prema svim tim izazovima.

„Imao bih još dosta toga da nabrajam zašto je potrebna ova vlada. Čini mi se da je, više nego ikad, naše društvo svjesno da se mora što prije dobiti nova vlada, kako bismo se promptno uhvatili u koštac sa svim ovim stvarima“, dodao je Ibrahimović.

On je, odgovarajući na pitanje koji su najveći izazovi buduće izvršne vlasti, ocijenio da je odlazeća izvršna vlast ostavila dosta izazova.

„Prije svega, moramo što prije zaustaviti razaranje našeg građanskog, multietničkog, evropskog društva, konsolidovati ekonomiju. Moramo snažno krenuti putem evropskih integracija“, naveo je Ibrahimović.

On je istakao da je potrebno snažno zalaganje za otvaranje dijaloga, kako bi se smanjila podijeljenost u društvu.

„Da napokon sudstvo i tužilaštvo dobiju one rukovodioce i onu vrijednost koja i treba da bude, ljude od kvaliteta, autoriteta, kako bi pravda u Crnoj Gori bila dostižna“, kazao je Ibrahimović.

Upitan da prokomentariše navode da će unutar vlade biti dosta ideoloških i drugih razmirica, on je rekao da jednoumlje nigdje nije dobro, tako da ne bi bilo dobro ni u novoj vladi i ocijenio da je upravo ta raznolikost prednost.

Kako je rekao Ibrahimović, u vladi će zajedno sjedjeti predstavnici Građanskog pokreta URA, Socijalističke narodne partije, Socijaldemokratske partije, manjinskih partija, uz manjinsku podršku Demokratske partije socijalista.

On smatra da je to veliki iskorak u društveno-političkom životu Crne Gore i da je to, kako je kazao, prava priča za budućnost države.

„Mi smo uspjeli da razgovaramo, da se dogovorimo, i 28. aprila ćemo dobiti, neko će reći hetereogenu vladu, a ja mislim da ćemo dobiti kvalitetnu vladu“, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, od potpisivanja Memoranduma o saradnji skrenuli su pažnju da su političari spremni da sjednu da razgovaraju i pregovaraju i o onim stvarima o kojima nemaju isto mišljenje.

To je, kako je dodao Ibrahimović, dobar signal i poruka građanima Crne Gore da su spremni da prave određene iskorake.

On je, upitan da li smatra da 46 poslanika koji su sazvali sjednicu Skupštine mogu snositi krivičnu odgovornost, kazao da je svi trebalo, pa i oni koji sada pozivaju na krivičnu odgovornost, da se zapitaju kako je građanima u ovih par mjeseci blokade Skupštine i svih procesa koji direktno utiču na njihov život.

Prema riječima Ibrahimovića, građani će suditi ko je kriv zbog blokade Skupštine i države.

„Kada pričamo o krivičnoj odgovornosti, mislim da je i pravnim laicima jasno da ako ste uradili nešto što je neustavno, onda treba da odgovarate, ali ako je ono što radite ustavno, to ne može biti nezakonito, tako da smo potpuno relaksirani“, naveo je on.

Ibrahimović vjeruje da svi treba da se ponašaju odgovorno prije svega prema građanima koji, kako je istakao, najviše osjećaju zaključavanje parlamenta.

„Nažalost, svjedoci smo enormnog porasta cijena životnih namirnica, toga da imamo najskuplje gorivo u regionu, i nijesmo ni za jotu poboljšali ekonomski standard građana u ovom vrlo izazovnom vremenu“, dodao je Ibrahimović.

Komentarišući ostavku Strahinje Bulajića na mjesto poslanika i potpredsjednika Skupštine, Ibrahimović je kazao da je sa njim imao izvanrednu saradnju u parlamentu.

„Srećan sam da sam imao takvog kolegu i prijatelja“, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da to nije samo njegovo mišljenje.

„Mišljenje svih kolega je da se radi o izuzetno časnom čovjeku. Sa druge strane, njegov čin ostavke je usljed pritiska njegovih partijskih kolega“, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da se svi moraju držati Ustava.

„Moramo omogućiti poslanicima da rade prema svojoj savjesti, bez ikakvog vida pritiska“, dodao je Ibrahimović.

On je, odgovarajući na pitanje kako komentariše kritike da buduća vlada služi samo za raspodjelu funkcija i da bi se „namirile“ potrebe partija, kazao da zna da je većina građana srećna što će Crna Gora dobiti proevropsku i odgovornu vladu, koja neće biti politikantska i koja će se hrabro suočiti sa izazovima.

„Nemojmo zaboraviti da je vlada političko tijelo, tako da dozvolimo da ipak ima prostora da političke partije utiču na određena imena i procese“, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da je najvažnije koliko će vlada moći da napreduje u procesu stvaranja boljeg kvaliteta života građana i jačanja prosperiteta države.

Ibrahimović je poručio da će se vlada baviti poboljšanjem standarda, ekonomskim i drugim vrijednostima koje će, kako je naveo, napraviti pravi zamajac u razvoju Crne Gore, a samim tim stvoriti ambijent da građani imaju život dostojan građana Evropske unije.

