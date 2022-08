Hitno postići dogovor o datumu izbora i Vladi koja bi ih pripremila

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je potrebno hitno postići dogovor o datumu vanrednih parlamentarnih izbora i modelu Vlade koja će ih pripremiti, kazala je potpredsjednica Socijaldemokrata Milica Lekić.

Ona je ocijenila da su dvije pune godine izgubljene u partijskim sitnim kombinatorikama i trgovini i da je nedopustivo gubljenje makar i jednog dana više.

“Zato je potrebno hitno postići dogovor o datumu vanrednih parlamentarnih izbora i modelu Vlade koja će ih pripremiti, jer više vremena za gubljenje nemamo”, navela je Lekić.

Prema njenim riječima, na to upućuju i gotovo svi međunarodni partneri.

“Iz čijih izjava je jasno da nikoga personalno ne smatraju “političkim proviđenjem” Crne Gore kako se Abazović pokušao predstaviti, da niko personalno ne smije da prisvaja evropski put, te da da će, prirodno, biti podržana svaka vlada građanske, evropske orijentacije”, kazala je Lekić.

Ona je rekla da smijenjena vlada nije bila građanske i evropske orijentacije i da je već neko vrijeme, otkako je pokazala svoje pravo lice, i od međunarodne javnosti “prekrižena”.

Lekić je podsjetila da su Socijaldemokrate jedine, od početka, gotovo do najmanjeg detalja, predvidjele razvoj dešavanja i sa 42. i sa 43. Vladom.

“Ako budemo opet svjedočili kupi-prodaj politici, nakon dvije godine blokade u pravosuđu i integracijama, šteta će biti nepopravljiva. SD i ovog puta može da garantuje konstuktivnost i razboritost u ovim politički teškim vremenima. Da li mogu drugi, znaće se ubrzo”, zaključila je Lekić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS