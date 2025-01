Protest građana ispred Vlade povodom tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Nekoliko stotina građana okupilo se danas ispred zgrade Vlade, na protestu povodom tragedije na Cetinju u kojoj je ubijeno 12 osoba.

Građani su se najprije okupili u tišini, a nakon toga su prozivali policiju, skandirajući “gdje ste bili 1. januara” i “u rupe sram vas bilo”.

Oni su skandirali i imena ubijenih dječaka na Cetinju.

Okupljeni nose transparente na kojima piše “Ruke su vam krvave”, “Sistem vam je truo” i “12 minuta tišine”.

U zgradi Vlade u toku je sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, povodom tragedije na Cetinju.

Građani su ranije na društvenim mrežama najavili protest na kojem će tražiti odgovornost i smjenu kompletnog političkog rukovodstva sistema bezbjednosti.

Neformalna grupa studenata “Kamo sjutra?” najavila je za nedjelju proteste na Cetinju i u Podgorici.

Cetinjanin Aco Martinović je u srijedu u Prijestonici ubio 12 osoba, među kojima dvoje djece.

