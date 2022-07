GI 21. maj: Svaki dan ostanka Abazovića žestoko košta Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Svaki dan ostanka Dritana Abazovića na vlasti, žestoko košta Crnu Goru i njene građane, ocijenili su iz Građanske inicijative (GI) “21.maj” i zatražili formiranje jedinstvene liste proevropskog, građanskog i suverenističkog saveza za izbore u Podgorici i na državnom nivou.

Oni navode da se u vezi posljednjih događaja potvrdila potreba za uskraćivanjem podrške Vladi, koju su najavili Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija.

“Pokazala se više nego ikad smislena i potrebna inicijativa Socijeldemokrata za skraćenjem mandata Skupštini”, kaže se u saopštenju.

Iz GI su upitali što se dešava sa tom inicijativom, da li je još aktuelna i kada će biti stavljena u proceduru pred crnogorskim parlamentom.

“Svaki dan ostanka Abazovića na vlasti, žestoko košta Crnu Goru i njene građane. Taj čovjek svjesno i ciljano udaljava zemlju od njenog evropskog puta za račun Aleksandra Vučića i Edija Rame”, kaže se u saopštenju.

IZ GI “21. maj” su zatražili da se ubrzaju pripreme za formiranje jedinstvene liste proevropskog, građanskog i suverenističkog saveza za izbore u Podgorici, ali i na državnom nivou.

Saopštenje su potpisali Miodrag Živković, Rade Bojović i Ljubomir Filipović.

