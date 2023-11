Eskobar: Želimo saradnju sa novom vladom, ali razočarani zbog stranke koja ne odražava zapadne vrijednosti

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države žele da sarađuju sa novom crnogorskom vladom, ali su razočarane što je u nju uključena politička stranka koja ne odražava zapadne vrijednosti, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, Gabrijel Eskobar.

Eskobar je, u intervjuu za makedonski servis Glasa Amerike, rekao da Vašington pozdravlja formiranje nove vlade u Crnoj Gori.

On je kazao da Crna Gora nije imala vladu dugo vremena.

“I želimo da radimo sa Vladom Crne Gore da osiguramo da će nastaviti da napreduju na evropskom putu. Razočarani smo zbog uključivanja političke stranke koja ne odražava zapadne vrijednosti”, rekao je eskobar.

On je dodao da je Crna Gora važna saveznica u regionu.

“I nastavićemo da radimo sa njima”, rekao je Eskobar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS