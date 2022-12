Eskobar: Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kojem se našla i da ostane posvećena evroatlantskom putu, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

On je to kazao nakon sastanka sa crnogorskim premijerom u tehničkom mandatu, Dritanom Abazovićem.

„Dijelimo stav da Crna Gora mora da riješi politički ćorsokak u kom se našla, ostane posvećena evroatlantskom putu i jasno se suprotstavi brutalnoj agresiji Rusije na Ukrajinu”, kazao je Eskobar, objavljeno je na Tviter /Twitter/ nalogu Ambasade SAD u Crnoj Gori.

Eskobar, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, razgovaraće danas i sa predsjednikom države Milom Đukanovićem.

