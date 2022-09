Đurović blokira primjenu sporazuma

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović dva dana nakon potpisivanja sporazuma blokira njegovu primjenu nepodnošenjem ostavke i nenastavljanjem sjednice parlamenta, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Poslanik Demokrata Danilo Šaranović podjsetio je da je bivši predsjednik parlamenta Aleksa Bečić prilikom smjene odbio pauzu i insistirao da se sjednica sazvana zbog njegovog razrješenja završi istog dana.

“Jer fotelja nije ni osnov ni razlog našeg bavljenja politikom, već građani i država”, dodao je Šaranović.

Prema riječima Šaranovića, Đurović, koja je izabrana za predsjednicu Skupštine na osnovu sporazuma kojeg je lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković zaključio sa predsjednikom Demokratske partije socijalista (DPS) Milom Đukanovićem, prihvata predlog Nove srpske demokratije i pristaje na pauzu samo iz egoističnih razloga.

Šaranović je naveo da Đurović zna da sporazum ne može biti primijenjen sve dok se Skupština ne vrati u legitimne tokove i njeno predsjedavanje ne preuzme potpredsjednica Branka Bošnjak do izbora novog predsjednika parlamenta.

On je rekao da ukoliko Đurović u najhitnijem roku ne nastavi prekinutu sjednicu i na njoj ne podnese ostavku Demokrate će smatrati da sastanak nije sazvan radi prevazilaženja krize, već, kako je dodao, zbog spašavanja Đurović na isti način kako se, “raznim vratolomijama, sporazumima i pauzama, pokušala spasiti 43. Vlada DPS-a”.

“Ili možda još gore, zato što se želi nastaviti saradnja sa DPS”, dodao je Šaranović.

On je podsjetio da je Joković na sastanku pobjednika izbora 2020. godine kazao da “ako Đurović bude razriješena, ne znam šta može da uradi, jer je ona 41. poslanik”.

“To potvrđuje naše sumnje da se postupanjem Đurović želi srušiti sporazum i aktivirati koalicioni sporazum kojeg je Joković zaključio sa DPS”, zaključio je Šaranović.

