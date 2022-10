Đukanović na prvom sastanku Evropske političke zajednice

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće danas u Prag gdje će učestvovati na prvom sastanku Evropske političke zajednice.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović učestvuje na sastanku na poziv predsjednika Evropskog savjeta Šarl Mišela i premijera Češke, predsjedavajuće Savjetu Evropske unije (EU), Petra Fiale.

“Cilj sastanka na kojem učestvuju lideri 44 evropske zemlje je da okupi lidere na ravnopravnoj osnovi, podstakne dijalog, saradnju i koordinaciju o pitanjima od zajedničkog interesa i jačanja bezbjednosti, stabilnosti i prosperiteta Evrope“, kaže se u saopštenju.

Đukanović će, kako je najavljeno, učestvovati na okruglom stolu na temu “Mir i bezbjednost na evropskom kontinentu”.

Navodi se da su planirani i bilateralni susreti na marginama sastanka u Pragu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS