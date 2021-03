Država da obezbijedi uslove za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici su optimistični bukingom za ljeto, ali strahuju zbog epidemiloške situacije i smatraju da bi država trebalo da obezdijedi uslove za sezonu.

Suvlasnik hotelske grupe Montenegro stars i predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović potvrdio je za Pobjedu da su najave bukinga za sada dobre i da premašuju procenat od februara prošle godine kada nije bilo korone.

“Najava je dobra. Tražio sam presjek na 23. februar ove godine za rani buking i dobar je pokazatelj, to je indikator. Za hotel Splendid imamo više bukinga, odnosno rezervacija 117 odsto nego prošle godine kada još korone nije bilo, a za hotel Montenegro 67,5 odsto. To se odnosi na period rezervacija od 1. maja do 1. septembra, a do tada ništa nema “, kazao je Radulović.

On je Pobjedi rekao da je izgubljeno tržište Zapadne Evrope i da većinu najavljenih gostiju čine Rusi.

“Rezervacije za Splendid čine 51 odsto Rusi. Osim toga, Rusi su nedavno objavili na uzorku od deset hiljada ispitanika osam zemalja koje su najpopularnije, gdje će Rusi da idu na ljeto, ako bude bezbjedno. Tu je i Crna Gora. Ali sve to pada u vodu, možemo gumicom izbrisati, ako koronu ne uspijemo da savladamo, odnosno da je dovedemo pod kontrolu, jer je sad podivljala”, naveo je Radulović.

Njegov je osjećaj, kao individue i kao privatnog lica, kao građanina Crne Gore da definitivno fali autoriteta.

“U Crnoj Gori fali neko kome će narod većinski da vjeruje. Svi su izgubili autoritet kod naroda i narod ne sluša, a sve od nas zavisi. Moramo da ,,stisnemo“ koronu i zato moramo svi da se promijenimo odmah i sad”, kazao je Radulović.

On je ocijenio da se jedino tako može do maja to dovesti u realne okvire kako bi dali mogućnost turistima da dolaze.

Izvršni direktor hercegnovskog hotela Lighthouse, Jovan Vukalović, kazao je da takođe ima razloga za optimizam naročito kada su u pitanju gosti iz regiona koji iskazuju interesovanje za njihov hotel. Oni su, inače, njihovi višegodišnji partneri i čine većinu od 60 odsto gostiju hotela.

“Na ruku nam ide i to što je proces vakcinacije na tim tržištima u većoj ili manjoj mjeri započeo, tako da je za očekivati da će epidemiološka situacija biti stabilna. Ipak, da sve ne bude bez velike doze zabrinutosti pobrinuli smo se mi sami”, kazao je Vukalović Pobjedi.

On je dodao da je došlo do znatnog kašnjenja kada je u pitanju vakcinacija stanovništva, a evidentno je i povećanje broja oboljelih u skoro svim sredinama u kojima se ostvaruje gro turističkog proizvoda.

“Nije mi namjera, niti mi pripada uloga da tražim i etiketiram bilo koga kao krivca za ovu situaciju, ali smatram da je država obavezna da nam omogući da spremni dočekamo predstojeću sezonu. Kada kažem spremni, mislim najprije zdravi, sa brojem oboljelilh koji neće biti iznad prosjeka ako već ne može biti ispod. Za to ona ima sve mehanizme čije bi nekorišćenje bilo pogubno za čitavu turističku privredu jer bi još jedna loša sezona za mnoge značila nenadoknadive gubitke i kraj poslovanja”, poručio je Vukalović.

Kvalitetnijoj ljetnjoj sezoni od prošlogodišnje nadaju se i u hotelu Regent.

Marketing-menadžerka Regenta Porto Montenegro, Elena Ljiljanić, kazala je Pobjedi da u svjetlu novonastalih okolnosti u smislu daljeg trajanja pandemije, ali i već izvjesne primjene vakcina, nadaju se nešto kvalitetnijoj ljetnjoj sezoni u poređenju sa prošlogodišnjom.

“Svoje aktivnosti i ponude smo adaptirali epidemiološkoj situaciji u zemlji i inostranstvu, uslovima na tržištu i dostupnim i najavljenim letovima”, rekla je Ljiljanić.

Mimo regiona, aktivni su, kako je navela, na tržištima Ukrajine i Bjelorusije koja su sa Crnom Gorom povezana letovima kao i na tržištu njemačkog govornog područja.

“Uspostavljanje letova sa Njemačkom očekuje se kraja marta”, najavila je Ljiljanić.

Kada je u pitanja situacija sa koronavirusom, ona je kazala da budno motre na sve faktore koji utiču na njihov i rad turističke privrede uopšte i shodno tome prilagođavaju strategiju.