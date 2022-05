Detaljno obavještenje po okončanju policijsko-tužilačke aktivnosti

Podgorica, (MINA) – Uprava policije saopštila je da će, povodom teksta portala Libertas da su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kriminalnog klana Kavač, javnost biti detaljno obaviještena po okončanju policijsko – tužilačke aktivnosti.

Navodi se da je rukovodstvo Uprave policije pouzdan partner u međunarodnoj policijskoj saradnji.

“To potvrđuju uspješne akcije koje apostrofiraju i relevantni izvještaji, ali i brojni drugi oblici svakodnevne komunikacije i saradnje”, kaže se u saopštenju.

“Službenici policije Petar Lazović (32) i Ljubo Milović (32) članovi su kriminalnog klana Kavač i istraga usmjerena na njih trebalo bi da bude prioritet crnogorske policije”, ključni su zaključci navedeni u dokumentu Europola, u koji je Libertas imao uvid.

Taj dokument, sa transkriptima komunikacija njih dvojice sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i drugima, crnogorsko tužilaštvo i policija dobili su od Europola u julu prošle godine.

Kako se navodi, do danas, nije poznato da su Lazovića i Milovića, ali ni druge policajce, iz te dvije državne institucije pozvali na odgovornost.

“Aktivni policijski službenici, Lazović i Milović, članovi su kavačkog klana, uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku Uniju i Australiju”, piše u dokumentu.

Navodi se da su Lazović i Milović bili uključeni u šverc oružja u ime kavačkog klana.

“U isto vrijeme, Lazović i Milović, u ime kavačkog klana, rade i šverc cigareta. Pretpostavka je da Milović posjeduje nepoznati bankovni račun sa iznosom od 48 miliona eura zarađenih upravo švercom kokaina“, piše u dokumentu Europola.

