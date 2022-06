Danas sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavaće sjednicom Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će biti održana danas u vili „Gorica“.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, na sjednici će biti razmatran predlog Ministrastva odbrane koji se odnosi na angažovanje pripadnika i jedinica Vojske Crne Gore (VCG) radi podrške Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) u sprovođenju zadataka koji se odnose na podršku prilikom prirodnih i vještački izazvanih katastrofa.

“Članovi Savjeta razmotriće i predlog odluke MUP-a u vezi podrške VCG jedinicama Uprave policije u zaštiti državne granice od ilegalnih migranata”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Savjet razmatrati kadrovska i druga pitanja.

