Damjanović: Smanjenje akciza ako gorivo opet poskupi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će smanjiti akcize ako u narednom obračunskom periodu dođe do poskupljenja goriva, kazao je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

Prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun bi trebalo da bude 9. oktobra, dok će eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiti od 10. oktobra.

„Odluku smo donijeli da ako dođe do povećanja cijena goriva u narednom obračunskom periodu mislim da je to 10. oktobar, mi ćemo reagovati tako što ćemo anulirati taj eventualni rast cijena goriva sa smanjenjem akciza na gorivo“, kazao je Damjanović u emisiji Budimo budni – Pitajte Vladu na Televiziji Crne Gore.

On je dodao da će precizne podatke znati nakon obračuna novih cijena goriva, prenosi Portal RTCG.

„Definitivno, ako bude rasta cijena anuliraćemo taj rast sa smanjenjem akciza, dakle cijene će ostati na najmanje ovom nivou na kojem su sada“, kazao je Damjanović.

To će, kako je rekao, biti ušteta domaćinstvima od oko deset EUR mjesečno, a za državu gubitak od pet do sedam miliona EUR.

„Idemo u alternativne načine punjenja budžeta kroz suzbijanje sive ekonomije“, kazao je Damjanović.

On je istakao da je država prošle godine sedam ili osam puta smanjivala akcize na gorivo i uprkos tom smanjenju proizvodi u marketima nijesu bili jeftiniji.

Damjanović je kazao da se od naredne sedmice ide sa novom akcijom „Stop inflaciji“.

„Trebalo bi se razmišlja o tome da se najugroženijim kategorijama omogući kupovina određenih osnovnih životnih namirnica po nižim cijenama“, dodao je Damjanović.

On je rekao da građani sa najnižim primanjima, posebno penzioneri, teško sastavljaju “kraj sa krajem” i da to nije novina u Crnoj Gori.

Prema riječima Damjanovića, u ovoj godini zabilježena su istorijska davanja za socijalne tranfere, kao i za Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Fond zdravstva.

„Da li se nešto radi, radi, sva bi politika trebalo da bude sa samo jednim ciljem da ove kategorije žive bolje“, kazao je Damjanović i dodao da se mora raditi na poboljšanju životnog standarda.

