Crna Gora što prije da ispuni preuzete obaveze u kojima je stagnirala

Podgorica, (MINA) – Komunikacija Skupštine i Vlade je neophodna premisa u ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), rekao je ambasador Austrije Karl Miler, dodajući da Crna Gora što prije treba da ispuni preuzete obaveze, posebno one u kojima se stagniralo.

Miler je danas razgovarao sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

On je, kako su kazali iz Skupštine, ocijenio da je saradnja dvije države odlična i naglasio da je važno u narednom periodu intenzivirati partnerstvo na parlamentarnom nivou, privremeno usporeno najnovijim dešavanjima, kao i periodom krize uzrokovane pandemijom korona virusa.

On je istakao da je uvjeren da će u narednom periodu biti uspostavljena valjana komunikacija na relaciji Skupština – Vlada.

“Što je jedan od važnih preduslova daljeg napretka Crne Gore i neophodna premisa u ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja EU”, rekao je Miler.

U tom kontekstu, Miler je podsjetio da je Austrija imala određenu bojazan da bi najnovija dešavanja na istoku Evrope, mogla u izvjesnoj mjeri marginalizovati pitanje pristupanja država kanditata Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, ali i ocijenio da je trenutna situacija istovremeno i mogućnost više za Crnu Goru.

On je ponovio da Austrija u svakom trenutku pruža snažnu i neupitnu podršku procesu pristupanja Crne Gore EU.

“Miler je naglasio da je jedan od prioriteta Austrije da Crna Gora, što prije ispuni preuzete obaveze, i to najprije one u kojima se stagniralo, u sferi vladavine prava i zaštite životne sredine”, kaže se u sopštenju.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da je u perspektivi izuzetno važno dalje unaprijediti saradnju u oblasti bezbjednosti i kulture, i nagoviješteno je da će u skorije vrijeme biti upriličen susret Đurović i predsjednika parlamenta Austrije, Volfganga Sobotke.

Ističući da dvije zemlje gaje kontinuirano dobre, prijateljske i partnerske odnose, te plodotvornu saradnju u svim oblastima, predsjednica Đurović je zahvalila na podršci koju Austrija pruža Crnoj Gori, ali i regionu Zapadnog Balkana, na planu evropskih integracija.

U tom kontekstu, ona je, kako se navodi, apostrofirala značaj direktne tehničke pomoći crnogorskim institucijama, ali i ukazala na važnost napora koji Austrija ulaže kako bi politika proširenja EU bila visoko na agendi ostalih država članica.

Đurović je rekla da Crna Gora cijeni zalaganje zvaničnog Beča koji u kontinuitetu aktivno podržava vanjskopolitički kurs Crne Gore i vrednuje napredak i reformske napore ostvarene na unutrašnjem planu.

“Kao i doprinos koji je naša država svojim pozitivnim primjerom pružila i pruža jačanju stabilnosti i napretku regiona”, dodala je ona.

Đurović je navela da je Crna Gora dugi niz godina u procesu pregovora, u kome je kao država kandidat i najdalje odmakla.

“Stoga je naše očekivanje da ćemo uz vrednovanje rezultata koje smo ostvarili i koje ćemo ostvariti u periodu koji je pred nama, biti u prilici da postanemo naredna članica EU”, kazala je Đurović.

Prema riječima Đurović, članstvo Crne Gore, značilo bi, kako je naglasila, i potvrdu evropskih perspektiva na prostoru Zapadnog Balkana.

“Ali i dodatnu garanciju zemljama kandidatima da proces proširenja istinski živi u praksi, što bi značajno osnažilo dalja nastojanja i zalaganja u pristupnim procesima”, dodala je ona.

Đurović je ocijenila i da složenost aktuelnih prilika na istoku Evrope, uz sve negativne reperkusije, poziva i na dodatno ujedinjavanje geografski jedinstvenog prostora Evrope.

“I u toj ravni otvara prostor da se iznova i snažnije preispita potreba što skorijeg integrisanja Zapadnog Balkana u EU, što Crna Gora prepoznaje i kao šansu više, koju će nastojati da do kraja iskoristi”, kazala je ona.

Đurović je navela da je pred Crnom Gorom veliki zadatak i obaveza da, rješavajući neka od najvažnijih pitanja, od kojih ispunjavanje uslova za dobijanje završnih mjerila za poglavlja 23 i 24 zauzima jednu od primarnih pozicija, dođe do cilja i dobije datum pristupanja EU.

“Ne manje važno, rješavanjem ove problematike, vratili bismo puno povjerenje građana, što i jeste jedan od prioriteta novouspostvljene vladajuće većine”, kazala je ona.

Đurović je, ističući značaj međuparlamentarne saradnje dvije visoke zakonodavne institucije, rekla da očekuje da će kvalitetan, plodotvoran i partnerski odnos biti dalje unapređivan i razvijan.

“Kako na nivou predsjednika parlamenata, tako i na nivou radnih tijela, apostrofirajući važnost intenziviranja saradnje kroz rad i djelovanje Grupe prijateljstva”, navela je Đurović.

