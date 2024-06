Crna Gora što prije da imenuje ambasadora pri NATO-u

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi morala što prije da imenuje ambasadora pri NATO-u, kako bi suštinski ojačala svoj kredibilitet u okviru Alijanse, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i specijalnog izaslanika britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuarta Piča.

Kako je saopšteno iz kabineta Milatovića, na sastanku je konstatovano da odlične bilateralne odnose karakteriše i snažno savezništvo dvije države u okviru NATO.

“Naglašena je važnost što skorijeg imenovanja crnogorskog ambasadora pri NATO-u, kako bi na taj način Crna Gora suštinski ojačala svoj kredibilitet u okviru Alijanse”, navodi se u saopštenju.

Milatović je kazao da Crna Gora smatra Ujedinjeno Kraljevstvo kao jednog od najbliskijih partnera, sa kojim želi dodatno produbljivati međudržavne odnose.

On je naglasio da Crna Gora visoko cijeni iskrenu pomoć Londona na stvaranju sigurnog i bezbjednog regiona, na osnovama demokratije, vladavine prava i regionalne saradnje.

Milatović je zahvalio na sveukupnoj podršci Ujedinjenog Kraljevstva u pogledu reforme i jačanja crnogorskog odbrambenog sistema.

On je ocijenio da je današnja posjeta Piča dodatan impuls u daljem jačanju veza između dvije države.

Milatović će u julu učestvovati na četvrtom samitu Evropske političke zajednice, čiji će domaćin biti Ujedinjeno Kraljevstvo.

