Burić povukao kandidaturu za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Kandidat za Vrhovnog državnog tuzioca (VDT) Dražen Burić, povukao je kandidaturu za tu funkciju ocjenjujući da je njegov izbor za VDT-a u potpunosti obesmišljen.

Burića, koji je danas trebalo danas da bude saslušan na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, za tu funkciju predložio je raniji saziv Tužilačkog savjeta.

“Nakon više od 30 godina provedenih u državnotužilačkoj organizaciji i obavljanja poslova državnog tužioca na svim instancama Državnog tužilaštva, predlog ranijeg sastava Tužilačkog savjeta da budem izabran na funkciju VDT-a, čini mi veliku čast, ali i priznanje za moj dosadašnji odgovoran i profesionalan rad”, naveo je Burić u izjavi o povlačenju dostavljenoj Odboru.

On je podsjetio da je predlog Tužilačkog savjeta upućen Skupštini Crne Gore 29. jula prošle godine, prije gotovo godinu.

“U tom periodu Skupština, koja je saglasno odredbama člana 135 Ustava Crne Gore, nadležna za izbor VDT-a nije sprovela Ustavom predviđenu procedure, niti su poslanici imali priliku da se izjašnjavaju o utvrđenom predlogu”, kazao je Burić.

On je rekao da, imajući u vidu poruke poslate prethodnih nedjelja, kroz izjave određenih poslanika – članova Odbora u vezi sa izborom VDT-a, cijeni da je predstojeća skupštinka procedura povodom dostavljanog predloga Tužilačkog savjeta za njegov izbor u potpunosti obesmišljena, jer je ishod tog postupka već najavljen.

“Više puta su poslanici iz različitih poslaničkih klubova ovaj predlog javno karakterisali kao prepreku i odugovlačenje na putu postizanja “ političkog dogovora” za izbor VDT-a čime su jasno iznijeli stav da je za njih odlučivanje o dostavljenom predlogu bespredmetno i da predstavlja gubljenje vremena do raspisivanja novog javnog poziva”, naveo je Burić.

On je kazao da povlači prijavu na javni poziv Tužilačkog savjeta “kako bi uvažene poslanike i sebe poštedio bespotrebnog iscrpljivanja kroz sprovođenje procedure saslušanja pred Odborom, a samo radi zadovoljenja forme”.

“Ostajem ponosan na činjenicu što je predlog da budem izabran na čelnu funkciju državnotužilačke organizacije dat od strane kako državnih tužilaca, tako i uglednih pravnika – dva univerzitetska profesora, bivšeg VDT-a i bivšeg sudije Vrhovnog suda Crne Gore, koji su eminentni, uvaženi i zaista priznati pravni stručnjaci”, rekao je Burić.

On smatra da je izbor VDT-a u najkraćem mogućem roku od neprocjenjivog značaja kako za državnotužilačku organizaciju, tako i za državu Crnu Goru, na njenom putu učvršćivanja vladavine prava i evropskih integracija.

