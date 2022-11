Borelj: Zapadni Balkan ostaje najvažniji geostrateški prioritet EU

Brisel, (MINA) – Evropska unija (EU) veoma je zabrinuta za situaciju na Zapadnom Balkanu, saopštio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

On je, nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU, poručio da Zapadni Balkan ostaje najvažniji geostrateški prioritet EU.

“Veoma smo zabrinuti za situaciju na Zapadnom Balkanu, nazire se nekoliko kriza, i partneri osjećaju direktni štetni uticaj ruske agresije na Ukrajinu u ovom regionu, zbog čega ćemo pojačati naš angažman jer Zapadni Balkan ostaje naš najvažniji geostrateški prioritet”, kazao je on, prenosi Pobjeda.

Borelj je kazao da insistira na tome da je budućnost Zapadnog Balkana u EU.

On je naveo da je to i poruka poslata uoči Samita EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan 6. decembra.

Govoreći o odnosima Kosova i Srbije ocijenio je da je to najozbiljnija i najopasnija kriza od 2013. godine.

“Obje strane treba da pokažu spremnost da se smire tenzije. Nije prihvatljivo da nijedna strana prekrši obaveze iz dijaloga”, kazao je Borelj.

On je dodao da će pregovarači obje države početi sa radom večeras u Briselu.

Kosovski Srbi, prema njegovim riječima, treba da se vrate u institucije, a kosovske vlasti da pokažu spremnost na dogovor.

S obzirom na to da, kako je rekao Borelj, obje države žele da budu dio EU, onda se od njih očekuje i evropsko ponašanje.

“To je osnovni preduslov. Moraju odrediti kojim putem žele ići – prema EU ili prema prošlosti”, poručio je Borelj.

Na sastanku su se fokusirali i na hibridne prijetnje usmjerene na region i odlučili da pomognu partnerima sa hibridnim napadima.

“Osuđujemo sajber napade u Crnoj Gori i Albaniji”, rekao je Borelj i naveo da će tražiti više podrške za Crnu Goru da se suoči sa tim.

