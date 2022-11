Bilčik: Temelji Crne Gore dovedeni u pitanje

Podgorica, (MINA) – Evropski poslanik Vladimir Bilčik kazao je da je veoma zabrinut zbog situacije u Crnoj Gori, navodeći da su temelji države ugroženi i dovedeni u pitanje.

On je, na konferencija povodom predstavljanja preporuka sa druge „Skupštine građana”, rekao da je Crna Gora Bila predvodnik u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), ali da se sad ne vidi napredak.

Bilčik je istakao da je zabrinut zbog situacije u Crnoj Gori.

„Zato što vidim da je osjetljiva osnova vaše zemlje, ustavni temelj, politički temelj, ekonomski temelj, ugrožen je i doveden je u pitanje“, dodao je Bilčik.

On je rekao da EU institucije pažljivo posmatraju situaciju u Crnoj Gori, navodeći da je država već izabrala put prije nekoliko godina, i da je njena sudbina u EU.

Prema riječima Bilčika, to se neće dogoditi samo po sebi, već kroz odlučan rad i kroz odluke građana i njihovih predstavnika.

„EU budućnost je u vašim rukama. Ono što je bitno su odluke koje vi donesete. Treba vam dijalog, ali dijalog treba da vodi odlukama“, kazao je on.

Bilčik je rekao da je Crna Gora bila predvodnik u pregovorima, ali se, kako je naveo, posljednjih godina ne vidi napredak.

„Već je sve više znakova pitanja tamo gdje su potrebno odgovori“, dodao je Bilčik.

On je rekao da državljanstvo u Crnoj Gori ne treba da bude na prodaju, posebno u vremenu „Putinove agresije“.

Bilčik je rekao da žele da Crna Gora nađe izlaz iz „ustajalosti“, i da to ima smisla kada postoje institucije koje imaju čvrste temelje, a dvije ih, kako je naveo, sada nemaju – Ustavni sud i Vlada.

„Nadam se, kada budete saslušali građane, da ćete pronaći hrabrosti da pronađete izlaz iz ovoga, da Ustavni sud funkcioniše, da Vlada ima legitiman temelj i osnov“, kazao je Bilčik.

On je rekao da želi da čuje iz parlamenta od onih koji vjeruju u evropsku budućnost, da su voljni da urade sve kako bi svi mogli da kažu – živjela, evropska i demokratska Crna Gora.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović rekla je da će preporuke koje su dobili od građana u domenu korupcije, koji je prepoznat kao gorući problem u Crnoj Gori, biti siguran putokaz za hvatanje u koštac sa ovom pojavom.

Ona je kazala da je ponosna što sa EP realizuju taj projekat koji omogućava da se glas građana čuje neposredno u Skupštini.

“Demokratiji su neophodni aktivni i osviješćeni građani, a naša obaveza je da ojačamo njihove povjerenje u parlament. Kroz podržavanje otvorenog razgovora sa građanima prilagođavamo se vremenu u kojem živimo“, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, nedostatak parlamentarne kulture i političkog dijaloga, kao i suštinskih stručnih rasprava u ovom domu često šalju neadekvatnu sliku o najvišem zakonodavnom domu u državi.

Đurović je dodala da je sigurna da su poslanici spremni da razgovaraju i pronađu način da se poruke građana pretoče u konkretna rješenja.

Đurović smatra da se Crna Gora trenutno nalazi na raskrsnici kada treba odlučiti kojim putem će krenuti.

„Da li ćemo ostati zaparloženi u besmislenim političkim sukobima koji nikome ne donose dobro ili ćemo krenuti putem dijaloga i dogovora. Duboko vjerujem da je dijalog lijek za sve naše razlike i probleme“, kazala je Đurović.

Ona je još jednom pozvala poslanike da političke razlike ostave po strani i da se ujedine u borbi za bolji život građana.

Poslanica Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović kazala je da se u narednom periodu ne treba baviti pojedinačnom korupcijom, već onom u okviru određenih sistemskih politika.

„Korupcija u zdravstvu mora biti prioritet. Ako kažete da su svi koruptivni u zdravstvu, onda minimiziramo sve ono što je dobro u zdravstvenom sistemu“, rekla je Pejović.

Ona smatra da, u većini slučajeva, u zdravstvu rade časni pojedinci koji čašćavanje i korupciju jednako gledaju, o čemu, kako je navela, i građani treba da vode računa, jer je i jedno i drugo korupcija.

„Smatram da nemorala najviše ima u zdravstvu, jer tražiti nešto prije ili nakon izvršene usluge, bilo šta što može mirisati na korupciju, neoprostivo je“, istakla je Pejović.

Poslanica Pokreta za promjene Branka Bošnjak rekla je da dijeli zabrinutost za situaciju u Crnoj Gori.

„Nadam se da ćemo naći način za izlazak iz krize i izglasati sudije Ustavnog suda, jer je to ključno da dođe do deblokade u Crnoj Gori“, rekla je Bošnjak.

Ona je, govoreći o korupciji u zdravstvu, kazala da građani misle da „vi (zaposleni u zdravstvu) radite mimo svog posla za nekoga, i imate platu za to što radite“.

„Mislim da treba da idemo ka tome da nema ni čokolade, nego da se zna ko je za šta zadužen, i da se zna da je to njegova obaveza, a ne da morate da ih častite“, rekla je Bošnjak.

Poslanik koalicije Crno na bijelo Srđan Pavićević rekao je da korupcija nagriza cijelo društvo.

„To je pošast i najmalignije društveno oboljenje koje je uzrokovala pad mnogo većih civilizacija nego što je naša“, dodao je Pavićević.

Podsjećajući na preporuke EU koje se tiče korupcije, on je rekao da bi neke odmah potpisao, ali da je priča o poklonu od 20 EUR nesuvisla.

„Apsolutno nulta stopa tolerancije za bilo koji vid korupcije, transparentni sistemi njene detekcije i principi kažnjavanja, to je jedini način da iz ove priče izađemo“, rekao je Pavićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS