Bečić: Rast Demokrata u Tuzima 80 odsto

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora ostvarila je rast od 80 odsto na lokalnim izborima u Tuzima u odnosu na izbore 2019. godine, saopštio je lider te stranke Aleksa Bečić.

Kako se navodi u saopštenju Demokrata, Bečić je rekao da je ta partija ostvarila odličan rezultat.

“Ostvarili smo rast od 80 odsto u odnosu na lokane izbore 2019. godine i nekoliko puta uvećali svoj rezultat u odnosu na parlamentatne izbore 2020. godine”, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, to je, nakon sjajnih rezultata u Petnjici i Ulcinju, nova potvrda iskrene i čiste građanske politike Demokrata.

“Sjajna uvertira za nastupajuće predsjedničke izbore i odličan rezultat koji očekujemo i u manjinskim sredinama”, poručio je Bečić.

On je čestitao Albanskom forumu kao i aktuelnom predsjedniku Opštine Tuzi Niku Đeljošaju na odličnom izbornom rezultatu.

