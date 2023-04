Ambasada VB: Nikad nećemo komentarisati bilo koju istragu

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasada i britanska ambasadorka nikada neće komentarisati bilo koju istragu koja je u toku ili pokušati da utiču na takve slučajeve ili njihove političke ishode, saopšteno je iz Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbrane Milan Knežević rekao je da je, kada je vidio izjavu britanske ambasadorke Karen Medoks da svi treba da čestitaju na akciji koja se odnosila na hapšenje Božovića, znao “da će se žalbe i rješenja o pritvoru donositi u britanskoj Ambasadi”.

Iz Ambasade Velike Britanije je saopšteno da je intervju Medoks za Novu TV snimljen prošlog četvrtka, a da je emitovan u subotu, prenose Vijesti.

Oni su pojasnili da je Medoks na pitanje o tome kako glavni specijalni tužilac Vladimir Novović koristi informacije Europola, odgovorila da je Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti podržalo njega i njegov tim u korištenju svih raspoloživih sredstava, uključujući i onih iz Europola da identifikuju pojedince i grupe koji su se bavili kriminalom i pomognu da se oni privedu pravdi.

“Sve preko ovoga je dezinformacija”, navodi se u reagovanju Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS